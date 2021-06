O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 25-27 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ Mai putin de 56% din populatia Romaniei este conectata la sistemele de canalizare, iar in mediul rural procentul este doar 13%. In ultimul an, procentul a crescut cu 3%.

➤ Romania este pe ultimul loc in UE dupa procentul cetatenilor de 25-34 de ani cu studii superioare. Doar 25% au absolvit astfel de studii, fata de 41% media UE.

➤ INS: Populatia scolara (studenti si elevi) din Romania a scazut cu 31 de mii in anul scolar 2020-2021, fata de anul anterior, pe fondul unui declin al inscrierilor in invatamantul primar si gimnazial. Un sfert dintre tinerii de 15-18 ani nu sunt inscrisi la scoala.

➤ Minore maritate de Protectia Copilului. Dupa ce a fost biciuita de iubit, o fata de 16 ani din grija statului s-a casatorit cu un alt barbat, de 26 de ani

➤ Romania isi schimba discursul dupa ce a esuat sa vaccineze 5 milioane de oameni pana la 1 iunie: Gheorghita: "Nu este vorba despre o tinta, epidemiologic avem rezultate foarte bune"

Vaccinarea in lume | Romania, peste Balcani si tarile ex-sovietice, insa sub Occident

➤ Azilurile clandestine, inchisori pentru batrani. La 3 zile de la ancheta echipei Observator, inspectorii au gasit 5 nereguli la caminul in care o femeie a fost lasata sa agonize cu rani infectate

➤ Pilotii stateau la taclale si au spulberat balizele dupa ce au asezat gresit avionul la decolare, sustine despre cursa TAROM Bucuresti - Iasi din 2016 un raport, publicat recent, al AIAS

➤ Turisti exasperati de serviciile proaste de pe Otopeni: Am asteptat vineri noapte o ora si un sfert sa pot iesi de pe aeroport/ O ora la banda de bagaje si alt sfert de ora la validarea jetonului de parcare

➤ Calatorie de cosmar intr-un tren Baia Mare - Mangalia. Oamenii spun ca nu exista aer conditionat, iar temperatura in compartiment a urcat la 60 de grade

➤ Incident grav in Bucuresti: Barbat ranit intr-un tramvai dupa ce o bucata de sina s-a desprins si a intrat prin podea

➤ Bucurestiul, vazut prin ochii unui jurnalist de la L'Equipe: "Departe de a fi micul Paris"

➤ Jungla din nordul Bucurestiului. Cum au ajuns sa arate doua dintre "oazele de relaxare" ale Capitalei

➤ Bucurestenii se tem sa-si lase copiii sa se joace pe iarba din cauza capuselor. Unele parcuri arata precum o jungla

➤ Sase copii cu varste intre 3 si 9 ani, intoxicati cu clor din piscina unui resort din Mamaia

➤ Tanara trantita la pamant de un barbat care circula cu trotineta electrica pe trotuar. Femeia a ajuns la spital cu rani

➤ Sofer urmarit si amendat de politie la Pitesti, dupa ce le-a atras agentilor atentia ca stationau neregulamentar / L-au sanctionat cu 725 de lei pentru ca avea trusa medicala expirata



MAI PUTINI BANI

➤Centrala de la Cernavoda | Istoria unui proiect de 8 miliarde de dolari marcat de esecuri economice si spionaj energetic

➤ Milioane de euro pentru centre turistice ale nimanui: "Nu e traditionala decat prostia la noi. Ce sa vada? Oameni beti sau ce?"

➤ Programul de zeci de milioane de euro care trebuia sa prevada inundatiile este indisponibil de luni de zile

➤ Compania Municipala Consolidari, situatie financiara critica. Doua firme de casa ii cer insolventa. Angajatii societatii, neplatiti de anul trecut, picheteaza santierele

➤ Radu Mihaiu: "Tunul de la Parcul Verdi - cum dau baietii destepti 3 lei/luna pentru metrul patrat cumparat de PMB cu 1080 de euro de la alti baieti destepti"

➤ Averi de ministru | Ministrul cu Tico a castigat peste 1 milion de lei, Sorin Cimpeanu si-a triplat contul in lei



MAI MULTA POLITICA

➤ Florin Citu si asistenta sociala, baba si mitraliera

➤ Premierul Florin Catu ia in calcul o remaniere guvernamentala la inceputul lunii iulie / Cinci ministri, trei de la PNL si doi de la USR PLUS, pe lista neagra

➤ Analiza | Sase luni la putere: marile esecuri ale Coalitiei si ale guvernului Citu

➤ Orban, despre Citu: "El si toata echipa care-l sustine nu cunosc cati membri PNL cunosc eu, pe numele mic cu telefon mobil"

Ludovic Orban, referitor la dosarele in care sunt implicati Chirica si Alexe: "Am incredere in colegii mei"

➤ Competitia mimata din PNL. Alegeri cu un singur candidat in multe filiale din tara

➤ Tabloul lui Klaus Iohannis, pe peretele salii de sedinta a PNL Odobesti

➤ Raport | PE condamna interzicerea avorturilor. Cum au votat liberalii si ce face Romania

➤ Ciolos, despre adversarii educatiei sexuale: "Vajnici barbati politici, lesina cand aud de ciclu menstrual"

➤ Iulian Bulai a castigat in prima instanta procesul cu CNCD / Deputatul USR a fost amendat dupa o postare pe Facebook in care a scris ca Fecioara Maria a fost o "mama surogat"

➤ Ciolacu, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie: "PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana"

➤ PSD: "Romanii subventioneaza productia si locurile de munca din alte state, de unde importam masiv. Guvernul Citu trebuie sa plece!"

PSD, un nou atac la cabinetul Citu: " 1.500 de euro pe minut se adauga la deficitul comercial al tarii"

➤ Dacian Ciolos se va "bate" cu Dan Barna la sefia USR PLUS. Anuntul candidaturii va fi facut peste cateva zile

➤ Dan Barna, umilit de PLUS in propriul fief electoral. Mesaj important pentru viitorul congres

➤ Alianta "Impreuna pentru Bragadiru" anunta o plangere penala impotriva BEJ Ilfov si semnaleaza nereguli majore in organizarea alegerilor locale partiale

➤ Frauda la alegeri. O femeie care avea cerere pentru urna mobila s-a prezentat la sectie. O alta persoana ar fi facut cerere pentru 70 de persoane care ar fi netransportabile

Posibila frauda electorala in Simleu Silvaniei: Doi barbati ar fi oferit bani alegatorilor pentru a vota un anume candidat

Valcea: Sesizare de frauda la alegerile partiale - urna mobila plimbata, fara paza, intr-un camin de batrani

➤ Alegeri locale partiale in 36 de localitati. Fii, tati sau sotii ale unor fosti edili candideaza pentru locurile lasate libere de acestia



NICIO JUSTITIE

➤ Cum a disparut ca "invinuit" fostul manager al Spitalului Suceava. Parchetul explica eroarea