O altfel de revista a presei. Esential in 24 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



Blocul-fantoma, lungul sir de compromisuri si lipsa de cunostinte si competente. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:

ROMANIA NOASTRA

➤ Studiu World Vision: Jumatate dintre elevii care

➤ Un profesor din Buzau, retinut dupa ce a agresat sexual o eleva de 12 ani intr-o sala de clasa

➤ Noi masuri de relaxare aplicate in Romania de la 1 iulie, in timp ce in tarile din jur se iau masuri de precautie impotriva variantei Delta a coronavirusului

➤ Cum ne va gasi valul 4 al pandemiei si de ce romanii par sa nu mai asculte de autoritati. "Era la mintea cocosului ca aceleasi forte se vor mobiliza din nou"

Cum merge procesul de vaccinare in Romania: Medicul Valeriu Gheorghita anunta ca zeci de centre si-au suspendat activitatea

➤ National Arena, cea mai scazuta medie de spectatori dintre toate stadioanele care gazduiesc EURO 2020

➤ Regio Calatori se retrage de pe ruta feroviara catre Aeroportul Otopeni, la numai jumatate de an de la lansare

➤ In cat timp parcurg pompierii 200 de metri din cauza masinilor parcate ilegal

➤ Fluiere, lanterne si biscuiti, in loc de lucrari de consolidare. Bucurestenii, vulnerabili in fata unui cutremur mare

➤ Viata in blocul-fantoma din Hunedoara: "Noi aruncam gunoaiele pe geam"

➤ Politia Locala Sangeorz-Bai anunta ca a amendat cu 350 de lei o femeie pentru ca a dat bani cersetorilor / Primarul Traian Ogagau: S-a incurcat Politia, acum au plecat acasa, le fac maine raport

➤ Concurs de angajare intr-o institutie de stat: "Daca se ridica de pe scaun, picau fituicile ascunse sub rochie"

➤ Angajatii PMB duc lipsa de "cunostinte si competente in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii". Municipalitatea vrea sa incheie un parteneriat cu DNA

➤ Transparenta bugetara e in mentenanta. Platforma Ministerului Finantelor dedicata monitorizarii cheltuielilor publice, nefunctionala de trei saptamani





MAI PUTINI BANI

➤ Guvernulpentru constructia Catedralei Mantuirii Neamului

➤ Serviciul secret al Politiei Romane isi reface sediul in zona Razoare din Bucuresti, devenita un pol al structurilor de forta. Investitie de circa 22 milioane de euro

➤ Centrul acvatic din Parcul Pantelimon, cu aproape 27 de milioane de lei mai mult

➤ OLAF investigheaza cum a cheltuit Romania miliardul de euro pentru Delta Dunarii / Comisia Europeana, despre viitorul ITI din Romania: "Vom decide bazandu-ne pe lectiile invatate"

➤ Primarii cer mai multi bani dupa explozia preturilor la materiale de constructie | Guvern: Fondul pentru PNDL s-a epuizat





MAI MULTA POLITICA

➤ SNSPA boicoteaza sedinta Consiliului National al Rectorilor de la Cluj-Napoca:departe de a fi rezolvate / CNR, acuzat ca lucreaza in favoarea partidelor de guvernamant

➤ Mugur Isarescu nu vrea sa ramana fara functie pentru ca are peste 70 de ani. El a cerut ajutorul Parlamentului

Guvernul a uitat sa-l salveze pe Isarescu de pensionare. Inainte de 2017, Citu critica dur BNR

Cat de credibil mai este Mugur Isarescu la BNR: lungul sir de compromisuri care l-au tinut in functie

➤ Iohannis: "Campania de vaccinare a fost un succes, practic am oprit pandemia. Avem un succes care se vede intr-o reducere a dorintei de vaccinare"

➤ Caz unic in ultimii ani: Un secretar de stat, demis de premierul Citu la doar o zi dupa numirea in functie/ Murgulet nu ar fi avut votul politic al PNL pentru ocuparea functiei

➤ Cine este Cristina Pocora, noua sefa CNA. Fost deputat PNL care in 2010 cerea masuri impotriva desenelor animate "violente". In 2015 a dublat alocatiile pentru copii

➤ Orban despre o eventuala remaniere: "Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala"

➤ Sorin Grindeanu: "Poate ca domnul Orban ar fi cazul sa il trimita de veghe in lanul de lavanda pe premierul Citu"

➤ Ciolacu, scrisoare catre Ursula von der Leyen si Frans Timmermans. Liderul PSD acuza "incalcarea statului de drept de catre partidele de la guvernare din Romania'

➤ Primarul Sectorului 1 vrea renegociere, Romprest vrea pastrarea contractului actual. Intre timp, muntii de gunoaie se inalta

➤ Masinile parcate neregulamentar in Sectorul 1 nu vor fi ridicate, dupa ce consilierii locali au respins proiectul

➤ Gunoiul adunat din comuna este ingropat in padure de catre un primar din Valcea | VIDEO

➤ Un barbat a murit in fosa septica a unei primarii din Giurgiu. Edilul: "Nu aveam de unde sa stim daca nu chemam sa vidanjeze fosa"

➤ Judecatorul din cazul Vanghelie, uimit de "abilitatea" acestuia de "fidelizare a mituitorului"





NICIO JUSTITIE

➤ Angajatii de la metrou raman cu majorarea salariala de 18%.de suspendare a cresterii / Decizia nu este definitiva

➤ Verdict in cazul Floyd de Romania. Nicio zi de inchisoare pentru moartea barbatului imobilizat de jandarmi la Vatra Dornei