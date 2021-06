O altfel de revista a presei. Esential in 20 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



Capcane pentru turisti, infiltratii de apa si cartea de geografie. Mai multe titluri din Romania acestui weekend, in articol:





ROMANIA NOASTRA

➤ Raport | Migratia s-a dublat in ultimul deceniu. Romania are

➤ Populatia activa a Romaniei a scazut de la inceputul anului si se apropie de 8 milioane. Rata de ocupare a pierdut aproape 5% in ultimul an, in conditiile in care numarul salariatilor este mai mic cu 25 de mii, iar cel al somerilor a crescut cu 114 mii.

➤ Elevii, mai violenti dupa izolare si scoala online. Ministerul Educatiei vrea masuri imediate

➤ Reportaj in comuna Sotrile, in care fostul primar condamnat pentru pornografie infantila candideaza din nou. "Fata a fost de vina" vs "In ce lume traim?"

➤ Un colt de rai din judetul Brasov, transformat in groapa de gunoi: "Asta e focar, e boala completa. Nu vedeti ce miros degaja?"

➤ Centrul Vechi al Bucurestiului, plin de capcane pentru turistii veniti la Euro. Trotuarele, pavajul si strazile sunt pline de gropi

➤ Probleme pentru Podul de la Braila: infiltratii de apa la blocurile de ancoraj

➤ Numire controversata la Politia din Galati: Un ofiter care le dadea informatii traficantilor de droguri a ajuns sef

Ads

➤ Mai multi bolnavi de cancer in pandemie. Asociatiile de pacienti sustin o lege si o zi dedicata supravietuitorilor acestei boli

➤ 3 preoti din Vaslui sunt cercetati penal: Au tinut o slujba de comemorare a maresalului Ion Antonescu

➤ Iasi: O fata de 15 ani a fost lovita de un autobuz al companiei de transport public. Soferul urcase la volan cu berea in mana





MAI PUTINI BANI

Ads

. "Situatia este scapata de sub control, sunt unele produse care se scumpesc de la o zi la alta. Pretul pe metrul patrat construit a crescut cu minimum 20-25%." Lemnul finisat a crescut cu 250%, tamplaria PVC cu 25%, termoizolatiile cu 60%, structura metalica cu 100%

➤ Studiu: Ritmul achizitiilor publice verzi la nivelul Romaniei este extrem de lent. Doar 21% dintre autoritati au respectat in ultimii 2 ani legislatia pentru cumpararea de hartie

➤ Consolidarea cladirilor cu risc seismic din Bucuresti, in pericol din cauza lipsei banilor: "Nu avem bani de salarii, nu avem bani nici de materiale"

➤ Consiliul Judetean Ilfov: 500.000 de lei pentru Catedrala Neamului. 250.000 de lei pentru Asociatia Schitul Romanesc Prodromu

➤ Guvernul Orban a dat bani la presa cat n-a putut duce: Din 200 de milioane de lei puse la bataie in plina campanie s-au cheltuit 140 de milioane / Unele redactii acuza ca nu si-au primit inca toti banii

➤ Cum a ratat fostul primar de la Sectorul 1, Dan Tudorache, sa recupereze 118 milioane de lei de la Romprest

Ads





MAI MULTA POLITICA

ca vor primi bani de investitii de la guvern cand judetul "nu va mai fi rosu"

➤ Sorin Cimpeanu: "Sunt de acord cu introducerea educatiei sexuale in scoli. Putem folosi disciplina "educatie sanitara", care poate fi adaptata, gradual, la toate clasele de elevi"

➤ Strategia gruparii influente si tacute din PNL | Cheia de la Iohannis si miza Congresului

➤ Boc, despre Ludovic Orban: "Benzina lui se apropie de sfarsit. Daca nu era presedintele Iohannis, PNL nu era la guvernare"

➤ Filiala PNL condusa de Marcel Vela il sustine pe Ludovic Orban pentru sefia partidului: "Ca premier, a avut curajul si priceperea sa salveze vieti"

➤ Orban, dupa ce Citu a afirmat ca a reusit sa convinga o Romanie sa fie premier: Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu / Negocierile de formare a coalitiei au fost conduse de mine

Ads

➤ Declaratii contradictorii despre Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate - Citu: Nu a fost aprobata in coalitia de guvernare / Mihaila: Este un proiect care este prevazut in Programul de guvernare, negociat in coalitie

➤ Ciolacu: "Nu cred ca este o catastrofa ca in Romania, dupa 30 de ani, sa avem si alegeri anticipate"

➤ Marcel Ciolacu il trimite pe Florin Citu la cartea de geografie, dupa ce ar fi confundat o localitate din Vrancea cu alta din Suceava

➤ Temerile unui fost ministru PSD: "Gasca lui Citu pregateste vanzarea pe nimic a unor obiective strategice"

➤ Gabriela Firea, despre seful Garzii de Mediu: "Un ridicol neprofesionist, Zorro al gunoaielor"

➤ Iasi: Primarul Chirica a inaugurat cu fast Monumentul Eroilor. Apoi s-au pus schele, ca e de lucru.

Ads

➤ Serviciile juridice platite de Politia Sector 1 in timpul mandatului Tudorache, anchetate de DNA



NICIO JUSTITIE

➤ Procurorul Lucian Papici se pensioneaza si el la 54 de ani