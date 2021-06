O altfel de revista a presei. Esential in 17 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



ROMANIA NOASTRA

➤ Numeroasele cazuri de dopaj din anii precedenti lasa Romania fara halterofili la JO Tokyo

➤ Romania, pe locul 3 la nivel european in privinta violentei psihologice in scoli

➤ Elev lovit de un profesor chiar in timpul unei actiuni despre violenta in scoli. In curtea liceului erau si politisti

➤ Doua educatoare din Craiova, agresate de mama si de bunicul unor copii

➤ Bataie in curtea scolii. Doi elevi de clasa a VI-a s-au lovit in timpul unei pauze

➤ La mai bine de un an de la infiintare, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei nu a realizat un catalog al serviciilor publice, conform obligatiilor legale: Initiativa abia a inceput si va dura cateva luni

➤ Eurostat: Romania a inregistrat in aprilie cu 48% mai multe decese, din orice cauza, decat media ultimilor 4 ani pentru aceeasi luna. Nivelul este mai mult decat dublu fata de media UE (21%). Cel mai mare avans, in Bulgaria (+76%).

➤ Zeci de oameni, la portile spitalelor. Listele de asteptare pentru internari au ajuns cu programarile pana in septembrie

➤ Managerul Spitalului Judetean Brasov lucreaza part time si la o clinica privata. Conform legii, functia sa e incompatibila cu practicarea medicinei in alta unitate medicala

Ads

➤ Peste 25 tone de deseuri din PET-uri uzate si textile, depistate la punctele de frontiera Bors si Nadlac II

➤ Gunoaiele nestranse din sectorul 1 vor deveni focar de infectie, avertizeaza seful Garzii de Mediu

➤ Cabluri roase de sobolani in centrul Bucurestiului: timp de doua ore n-a functionat niciun semafor

➤ Ministrului Mediului pregateste schimbarea legislatiei pentru impuscarea ursilor agresivi in 24 de ore / Activistii spun ca e o forma mascata de a da drumul la vanatoarea de trofee

➤ Noua politisti din Timis, "ridicati" pentru luare de mita chiar in timp ce participau la un seminar pe tema anticoruptiei. Romania, in Top 5 in UE la coruptie

➤ Chioscurile de presa din Cluj, pe cale de disparitie. Ziaristii trag un semnal de alarma

Ads

➤ Zeci de oameni au protestat in fata Primariei Capitalei, nemultumiti ca nu si-au primit locuintele sociale. Blocul ar fi trebuit sa fie gata acum sase luni



MAI PUTINI BANI

➤ Rata anuala a inflatiei a crescut in mai la 2,3% in UE. Romania, printre tarile cu cele mai ridicate rate

➤ Tara in service | Acoperisul de pe Arena Nationala este stricat. Toate rateurile unui stadion de 235 mil. euro

➤ Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, acuzat ca a sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei, a fost trimis in judecata

➤ Pe ce mai cheltuiesc autoritatile locale banii: Primaria Timisoara cumpara un tomograf pentru copaci, cu aproape 40.000 de euro

Ads

➤ Un primar dintr-o comuna cu 1.300 de locuitori a cumparat 220 de instrumente muzicale, iar apoi si-a dat seama ca nu are niciun muzician prin zona



MAI MULTA POLITICA

➤ Un nou scandal in Coalitie: cine va controla miliardele pentru spitale? Orban ataca USR PLUS

➤ Prefectul Alin Stoica ataca in justitie numirile de directori facute de primarul Nicusor Dan prin detasare: "Nu poti umple administratia cu persoane care nu au trecut un concurs"

➤ Strangerea fondului clasei, pedepsita cu amenzi intre 1000 si 2000 lei - initiativa USR-PLUS / Presedintele Federatiei Asociatiilor de parinti: Proiectul este o prostie, este deja reglementat

➤ Educatia sexuala in scoli a adus razboiul in Senat. In ce incurcatura i-a pus presedintele Iohannis pe alesi

Ads

➤ Citu, atac voalat la adresa sefului Garzii de Mediu, dupa ce a fost intrebat despre sobolanii din Bucuresti

➤ Premierul Citu: "In Romania n-ar trebui sa existe discutii despre valul IV al pandemiei. Nu avem nicio justificare pentru un alt val, din moment ce avem vaccin la liber pentru toata lumea, oriunde, oricand"

Florin Citu: "Guvernul a facut tot posibilul pentru o campanie de vaccinare de succes"

➤ Machiavelicul plan prin care ministrul Cimpeanu protejeaza, cu mainile membrilor CNATDCU, plagiatorii. Ioan Aurel Pop, seful CNATDCU, isi anunta demisia

➤ Primar liberal catre o fosta angajata, concediata abuziv: "Jigodie, tu vorbesti?"

➤ Primaria, afacere de familie. Schema PSD pentru pastrarea fotoliilor de edili

Ads

➤ Piedone, jigniri rasiste la adresa muncitorilor asiatici intr-un clip propagandistic: "Du-te-n in Pakistan la el, du-te de unde au venit!"

➤ Ciolacu acuza declinul demografic. "Numarul de copii romani nascuti in strainatate a depasit numarul de copii nascuti in Romania"

➤ Lui Marcel Ciolacu i-au zburat din nou banii din sacou

➤ PSD a depus sesizarea la CCR pentru revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului

➤ Cum i-au fortat UDMR-istii mana lui Orban ca sa obtina postul de Avocat al Poporului



NICIO JUSTITIE

➤ Curtea Constitutionala a admis sesizarea PSD: Numirile sefilor TVR si Radio sunt neconstitutionale

➤ CCR: Prioritatea de aplicare a dreptului UE nu trebuie perceputa in sensul inlaturarii sau desconsiderarii identitatii constitutionale nationale