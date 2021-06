O altfel de revista a presei. Esential in 15 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ Un transport de 25 de tone de deseuri din Germania, descoperit in portul Constanta Sud

Octavian Berceanu: In ultimele 24 de ore autoritatile au oprit intrarea in tara a 200 de tone de deseuri / Cum s-a intensificat activitatea Garzii de Mediu Constanta fata de anul trecut

➤ Aglomerare infernala de gunoaie pe unul dintre cele mai frumoase lacuri din Apuseni. Luciul de apa a devenit o mare de PET-uri

➤ Cum a ajuns Romania o tara a faradelegilor. "Politistul care trage cu pistolul trebuie sa dea o multime de explicatii"

➤ Raport oficial: Nici o proba de fructe si legume din UE nu a fost neconforma in 2019; aproape toate problemele - la produse din Romania si Turcia

➤ Romanii, pe primul loc in topul UE al mitei date pentru asistenta medicala in pandemie

➤ Campania de vaccinare merge prost. Statul incepe sa inchida centrele si sa reduca importul de vaccinuri

➤ Romania a cerut sa primeasca doar 2,6 milioane de doze de vaccin din cele 7 milioane care erau programate

➤ Ancheta la Spitalul Judetean Arad dupa ce s-a descoperit un consum urias de morfina pentru pacientii decedati de COVID

➤ Romania face parte dintr-un grup restrans de tari europene unde timpul minim de predare recomandat pentru invatamantul general obligatoriu a scazut

➤ Romania "digitala": Achizitie centralizata de 3,6 miliarde de coli de hartie pentru institutiile de stat din toata tara

➤ Un tren de Otopeni transporta in medie 14 calatori pe zi, desi are capacitate de 70 sau 110 de calatori

➤ Sute de oameni dintr-un sat botosanean traiesc de mai bine de 30 de ani fara nicio sursa de apa potabila. Autoritatile locale ridica din umeri

➤ Cerchejeni, satul din Botosani in care oamenii traiesc cu apa de ploaie. Sunt nevoiti sa care butoaie de la 5 kilometri distanta

➤ Nereguli la Protectia Copilului Brasov. Ce a descoperit echipa de control de la autoritatea nationala

➤ Testele de logica ii alunga pe cei care vor un post intr-o primarie din Maramures: Edilul vrea sa stie cum bagi un elefant in frigider

➤ Mai mult de jumatate din romani refuza schimbarea furnizorului actual de energie. Asociatie: Acesta este unul din raspunsurile la intrebarea de ce creste pretul gazelor si al energiei electrice

➤ Catalina Tolontan: Cine e in spatele Romprest si cum au ratat sa cumpere Libertatea

➤ Firma care se ocupa de instalatiile electrice in pietele din Sectorul 4 are atestatul ANRE expirat. Patronul a candidat la Consiliu Local Sector 4 pe lista PSD condusa de Daniel Baluta



MAI PUTINI BANI

➤ Pretul certificatelor CO2 poate ajunge la 70 euro, efectele negative asupra economiei romanesti se pot extinde la industria auto si cea a constructiilor

➤ Statul roman a platit, ani la rand, concedii medicale unor persoane care au pretins ca sufera de tuberculoza desi aveau diagnostice falsificate

➤ Cu oameni neplatiti de jumatate de an, Compania de Consolidari spune ca a ajuns la fundul sacului. Apel disperat pe Facebook catre Nicusor Dan

➤ Combaterea coruptiei se invata, in weekend, la Sinaia. Consilierii judeteni din Ilfov au mai facut un curs, pe bani publici, intr-un hotel de lux pe Valea Prahovei

➤ Primarul Clotilde Armand a propus intr-o sedinta organizata de consilierii PNL rezilierea contractului cu Romprest: Pretul unitar al salubrizarii stradale pe km 2 in Sectorul 1 este cu 1300% in plus fata de Oradea



MAI MULTA POLITICA

➤ Deputatii au votat majorarea alocatiilor copiilor in raport cu rata inflatiei, si nu cu 20 %

➤ Unde sunt reformele promise de Coalitie? Marile esecuri: legile justitiei, pensiile speciale si alocatiile

➤ Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Cristian Ghinea a fost respinsa

Ciolacu acuza fraudarea votului la motiunea simpla impotriva ministrului Ghinea: "Motiunea a trecut"

➤ Marcel Ciolacu afirma ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului are sanse sa treaca

➤ Ciolacu sustine ca daca PSD ar reveni la guvernare ar acorda majorarea cu 40% a punctului de pensie: Schimbam prioritatile bugetare

➤ Ministrul de Interne, deranjat de criticile aduse membrilor Guvernului care au stat la tribuna oficiala la primul meci de la Euro-2020 disputat pe Arena Nationala

➤ Liderii PNL si UDMR ar accepta varianta USR pentru educatie sexuala in scoli, insa nu stiu cum sa isi convinga colegii

➤ UDMR propune ca alocatia pentru copii sa fie diferentiata in functie de veniturile familiilor

➤ Un deputat UDMR anunta ca va depune din nou un proiect de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc

➤ Ministrul Mediului vrea ca ursii din Romania sa poata fi impuscati in 24 de ore

➤ Sindicalistii il acuza pe ministrul Sportului, Eduard Novak, ca ar fi fost implicat intr-un accident cu masina ministerului si i-ar fi cerut soferului sa isi asume fapta

➤ Kelemen Hunor anunta ca plenul reunit al Parlamentului va respinge rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului si Consiliului National al Audiovizualului

Parlamentul a respins rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului si CNA / PSD va contesta la Curtea Constitutionala

➤ Clotilde Armand a castigat alegerile interne pentru sefia USR-PLUS Sectorul 1, in fata lui Dragos Pislaru

➤ Descinderi la domiciliul unui primar care este acuzat ca ar fi mutat fictiv mai multi cetateni pentru a vota cu el



NICIO JUSTITIE

➤ Fosta sefa a DIICOT Giorgiana Hosu se pensioneaza la 48 de ani / Hosu a demisionat dupa condamnarea sotului sau

➤ Magistratul de la Pitesti care a decis in premiera, dupa hotararea CJUE, ca Sectia speciala nu mai poate functiona este cercetat disciplinar / Stelian Ion: "Este ingrijorator"

➤ Cum motiveaza Curtea de Apel Cluj decizia prin care a anulat dispozitiile ce permit participarea la evenimente doar a celor vaccinati sau cu un test PCR negativ: Discriminatorii si fara justificare obiectiva

➤ Dosarul Colectiv, rasturnare de situatie pentru Piedone. Instanta va discuta reunirea cauzelor