O altfel de revista a presei. Esential in 14 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ De ce este Romania murdara? Un ghid despre managementul deseurilor pe care ar trebui sa-l citeasca primarii, cetatenii si firmele de salubritate

➤ Tone de apa menajera pe faleza Cazinoului dupa ce canalizarile din Constanta au cedat in urma ploilor / Compania RAJA sustine ca tonele de apa scurse din canalizare in mare erau pluviale

➤ Criza continua in Sectorul 1 | Strazile sunt pline de gunoaie neridicate. Liberalii propun o intalnire cu toate partile implicate

➤ Romania are vaccinuri si de aruncat. Zeci de mii de doze sunt aproape de a expira, Guvernul se pregateste sa revanda

➤ Sociologul Gelu Duminica: Pentru vreo 150.000 de copii sistemul a "esuat"

➤ Premiera in Romania: Ministerul Apararii Nationale vorbeste despre plangerile de hartuire sexuala din randurile Armatei

➤ Timisoara. Zece politisti ai Serviciului de Inmatriculari au fost dusi la audieri de catre ofiterii anticoruptie. Sunt banuiti ca de la inceputul anului au luat mita de aproape 400 de ori, in valoare totala de 100 de mii de lei, pentru a urgenta dosare de inmatriculare.

➤ Functionarii Primariei Slobozia, prinsi pe Netflix in timpul programului. Primarul a taiat accesul la site-urile care nu au legatura cu jobul

Ads

➤ Centura Galati, exemplu de birocratie: Proiectarea incepe de-abia in septembrie, iar lucrarile demareaza din 2022 / Motivul: CNAIR si constructorul au stampilat 3 contracte de 3.500 de pagini, pe fiecare pagina



MAI PUTINI BANI

➤ Deficitul de cont curent al Romaniei s-a dublat dupa primele 4 luni ale anului si a urcat la 4,7 miliarde de euro. Datoria totala externa a crescut cu un miliard de euro, in timp ce investitiile straine directe au trecut de doua miliarde de euro.

➤ Preturile vor creste in 2021. Economistii se tem de o inflatie mai mare decat cea prognozata de BNR

➤ Cresterea salariului mediu, anulata de scumpirile in lant din ultimul an

➤ Fosta administratie a Sectorului 6, 340 mii de lei la Romania TV si Antena 3. Un articol publicat pe Romania TV a fost 8.500 lei, iar un video peste 22 mii de lei

Ads

➤ Protest al angajatilor Primariei Focsani, nemultumiti ca nu si-au primit salariile dupa ce Ministerul Finantelor a invalidat bugetul municipiului. Ministerul anunta ca nu a primit documentele de plata

➤ Liderul grupului USR PLUS din Senat: Initiativa legislativa privind cedarea gratuita a celor 46 de hectare de terenuri de la Romexpo, o incercare de a devaliza statul cu jumatate de miliard de euro

➤ Mihai Chirica ar fi platit 180.000 de euro pe un soclu care face doar 80.000 de euro. Pretul real, calculat la leu de Asociatia Pietrarilor



MAI MULTA POLITICA

➤ Scandal urias in fotbalul romanesc dupa ce Hagi, Popescu si Dorinel Munteanu au fost trimisi sa vada meciul de la EURO 2020 la tribuna 2, in timp ce la VIP au stat politicieni. "Ma doare sufletul. Nu am cuvinte"

Ads

➤ Parlamentarii romani, prea putine raspunsuri la criza deseurilor din tara noastra: "Cum se vede situatia? Cum o vede fiecare cetatean"

➤ Scandal cu tradari si amenintari in PNL | Orban are suspiciuni de frauda cu baza de date a partidului

Reprosuri si atacuri directe in sedinta PNL / Sighiartau l-a comparat pe Orban cu Ceausescu si Dragnea / Orban: "Este o minciuna"

➤ Barna, despre legea privind educatia sexuala: "Cei care traiesc in Evul Mediu sa isi asume lucrul acesta"

➤ Ghinea, amenintare pentru PSD: "Prin PNRR vom reforma companiile de stat; o sa va blochez de la furt si de la risipa pe unde va prind"

➤ Grindeanu, la motiunea simpla: "Ghinea este Clotilde Armand cu barba si burta, prototipul useristului care stie doar sa darame"

Ads

➤ PSD va depune saptamana viitoare motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu. Ciolacu: "Vom duce negocieri inclusiv cu parlamentari PNL"

➤ Prahova: Primarul PNL de la Ciorani si alti 15 inculpati, arestati preventiv in dosarul fraudarii alegerilor locale



NICIO JUSTITIE

➤ Fosta sefa DIICOT, Giorgiana Hosu, vrea sa se pensioneze, la mai putin de 50 de ani

➤ Cererea lui Liviu Dragnea de eliberare conditionata va fi rejudecata de alta instanta

➤ Dosarul Colectiv, impartit in doua de magistrati. Piedone va fi judecat separat in luna septembrie / Avocatii si procurorul acuza tergiversarea procesului: "Mai dureaza cinci ani? Va bateti joc de noi"

Pe 22 septembrie se va decide daca se schimba incadrarea faptelor de care sunt acuzati Cristian Popescu Piedone si alti inculpati

Ads

➤ O fetita din Calarasi, abuzata sexual la 6 ani de bunicul matern, inca asteapta sa i se faca dreptate. "Isi aduce aminte ca i s-a intamplat ceva la 6 ani"