O altfel de revista a presei. Esential in 10 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



Chiulangii in halate albe, aleea violatorilor, atacul cu cutitul si analfabetism stiintific. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:





ROMANIA NOASTRA

➤ Tara in service | Intrarea in Schengen.decat statul?

➤ Inca un container cu deseuri, descoperit in Portul Constanta. Noua tone de electrocasnice uzate erau trecute in acte ca mobilier si jucarii

➤ Captura impresionanta in Constanta. Busteni taiati de pe 10 ha de padure, descoperiti in containere ce aveau destinatia China

➤ Jumatate din populatia adulta a UE (peste 180 de milioane de persoane) a fost vaccinata anti-Covid cu cel putin o doza. Media este redusa de Romania (28%) si Bulgaria (15%), aflate mult in urma celorlalte state membre

➤ 4 din 10 spitale din Romania nu raporteaza deloc erorile medicale. In doar 4 cazuri de malpraxis, medicii au ramas fara drept de practica

➤ Galati: Chiulangii in halate albe. Medici sanctionati pentru ca lipseau de la program

➤ Raportul TIMSS: Unul din cinci elevi de clasa a opta inregistreaza analfabetism stiintific si numeric

Raport de tara: Elevii romani, sub media internationala la Matematica si la Stiinte

➤ Ancheta interna dupa ce o eleva a fost batuta pe holul unei scoli din Prahova: ''Nu avem paza. Se poate intra fara probleme in scoala''

Ads

➤ Scandal in Educatie. Cele mai mari universitati din tara critica legea cu privire la cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani

➤ Doua fete aflate in grija Protectiei Copilului din Suceava, obligate sa se prostitueze. Cine erau proxenetii

➤ Aleea violatorilor, nepasarea politistilor. Asa ar putea fi numita o zona dintr-un mare parc din Capitala cu o faima de speriat

➤ Imaginile violentelor din centrul Devei. Trecatorii, amuzati la atacul cu cutitul: "Mai da-i, in spate"

➤ Poluare masurata cu galeata. Oamenii acuza emisii de praf, aparatele arata limite legale

➤ Candidatii pica pe capete la examenul auto, in Arges. Oamenii se plang ca cerintele sunt prea aspre

➤ De ce cedeaza retelele de canalizare ale Craiovei atunci cand ploua. Lia Olguta Vasilescu: "Nu avem voie sa facem lucrarile asa cum ne-am dori"

Ads





MAI PUTINI BANI

din depozite bancare si titluri de stat

➤ S-a ales praful de o investitie de 20 milioane Euro. Cum a ajuns parcul de pe malul lacului Floreasca sa arate ca o ruina

➤ Guvernul, dator zeci de milioane de euro catre producatorii de film. "Romania producea 20-30 de filme straine pe an". Reactia Ministerului Economiei

➤ Preturi exorbitante pentru gardurile din fier din Sectorul 6 al Capitalei. Ce solutie propune primarul Ciprian Ciucu





MAI MULTA POLITICA

➤ Evazionistii sunt. USR PLUS cere modificarea "Legii Radulescu" la 2 luni de la promulgare

➤ Cristian Ghinea anunta ca nu exista consens in coalitie in privinta categoriilor de pensii speciale care ar trebui eliminate

Ads

➤ Cristian Ghinea, despre negocierile pentru PNRR: "M-am vazut cu PSD de cate ori au vrut. Au un ton complet isteric"

Ministrul Ghinea: "Il acuz pe Vasile Dincu de pierderea finantarii pentru inchiderea orfelinatelor comuniste." Dincu: o minciuna

➤ USR PLUS o propune pe Atena-Adriana Groza in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

➤ Legea Romexpo provoaca cearta intre PNL si USR. "O incercare de a da o teapa imobiliara"

➤ Florin Citu, prima rabufnire in public fata de Ludovic Orban: "A criticat Camera Deputatilor pentru ca nu voteaza proiectul unui nou calendar de crestere a alocatiilor"

➤ Premierul Citu anunta un program special de investitii in drumuri judetene si comunale, finantat de la buget. Cu o zi in urma, Ludovic Orban ceruse un program similar

Ads

➤ Alexandru Muraru (PNL) le solicita socialistilor europeni sa intervina pentru a opri colaborarea dintre PSD si AUR

➤ Senatorul USR-PLUS Stefan Palarie afirma ca toti colegii sai s-au declarat convinsi de necesitatea educatiei sexuale, insa majoritatea au votat ca elevii sa participe la ore doar cu acordul parintilor

Derapaj al unui senator PSD: "Iohannis vrea sa se predea in scoli practica masturbarii, cum cere OMS"

➤ CNCD s-a autosesizat in cazul consilierului judetean PSD Vrancea, Ioan Micu, care a spus despre Clotilde Armand ca "in Franta era rapita si violata zile in sir"

Furia femeilor din PSD, dupa derapajul unui consilier din partid fata de Clotilde Armand: "Nu am cuvinte sa-mi descriu revolta"

Ads

➤ Gaselnita unui politician clujean pentru salvarea cascadei Bigar. "Se face o fundatie mare de beton"

➤ Sase noi suspecti, inclusiv un fost primar, in cazul padurarului ucis la braconaj.

➤ Primarul Mihai Chirica, ironizat pe internet pentru o fotografie la mormantul poetei Otilia Cazimir

➤ Un nou dosar de coruptie la Primaria Iasi. DNA face perchezitii legate de un schimb de terenuri pentru extinderea cimitirului

➤ Un primar PNL care a obtinut 83% la alegeri a fost retinut pentru frauda electorala / El venise de la PSD inaintea localelor

➤ Primarul din Stefanestii de Jos (Ilfov) si alte doua persoane, retinute in dosarul de viol sau act sexual cu un minor, in care victima este o fata de 12 ani

Cine este primarul din Stefanestii de Jos, anchetat ca ar fi abuzat sexual o fetita de 12 ani. La alegeri, a fost acuzat ca a pus la pamant un om in sectia de votare

Ads





NICIO JUSTITIE

din februarie privind carantina persoanelor care soseau in Romania

➤ Clotilde Armand sustine ca nu exista o hotarare definitiva privind executarea primariei. "Santajul Romprest nu a functionat sub amenintarea starii de alerta"

Rasturnare de situatie. Clotilde Armand sustine ca contractul dintre Romprest si Primaria Sectorului 1 este nul

➤ Curtea de Apel Bucuresti a anulat condamnarea la 11 ani de detentie a liderului clanului Butoane din Giurgiu si a dispus judecarea de la zero a procesului care treneaza de 8 ani / Prejudiciul: 168 de milioane de dolari prin importuri de zahar

➤ Procesul lui Dinca, din spatele usilor inchise. Martori purtati degeaba pe drumuri si rude ajunse la exasperare: "Isi bat joc de noi"

Ads

➤ DIICOT a clasat dosarul impotriva Newsweek si Libertatea, nu a gasit "grup infractional organizat"

➤ Pentru a putea fi recunoscut si declarat oficial viu, un iesean declarat mort in urma cu 6 ani, la cererea familie, a fost nevoit sa-si arate tatuajul de pe coapsa