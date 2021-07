Fostul sef al Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava a fost retinut. Acuzatiile care i se aduc

Finis va fi prezentat miercuri in fata Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva FOTO Politia Romana (Arhiva)

Fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava a fost retinut de DNA pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva.

"In perioada 2018 - 2020, inculpatul Finis Florin Valy, in calitatile mentionate mai sus, ar fi primit direct sau prin intermediar, de la mai multe persoane, diferite sume de bani (cuprinse intre 70 lei si 500 euro), care nu i se cuveneau, pentru aprobarea cererilor de inmatriculare fara programare a unor autoturisme si pentru promovarea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B", sunt acuzatiile aduse de procurorii DNA.

Potrivit DNA, Finis va fi prezentat miercuri in fata Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

"In cauza, se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte 10 persoane fizice, in cazul acestora fiind dispuse si masuri preventive", a mai transmis DNA.

