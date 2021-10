Ancheta privind depistarea românilor care au dat bani grei pentru a obține certificate fictive de vaccinare a scos la iveală situații jenante în care au intrat oamenii care nu erau la curent cu modul în care decurge procesul de vaccinare.

Unii nu știau ce înseamnă cod QR, alții așteptau ”hârtiile” care să dovedească faptul că s-au vaccinat, fie și fictiv, iar alții habar nu aveau că trebuie să mimeze actul vaccinării de două ori, pierzând astfel banii dați pentru certificatul care atesta doar administrarea primei doze.

Dialogurile telefonice interceptate de către procurorii din Prahova dovedesc, dincolo de fapta penală, că membrii circuitului paralel de vaccinare din Valea Călugărească au riscat enorm și erau conștienți de asta.

Vaccinatorii la chiuvetă au fost amenințați cu darea în vileag de către clienții nemulțumiți că trebuie să aștepte prea mult pentru a intra în posesia certificatului. Alții s-au răzgândit în timpul procesului de vaccinare fictivă și și-au cerut banii înapoi.

Au fost și cazuri în care, tot din cauza timpului lung de așteptare, au cerut banii înapoi pentru că găsiseră să rezolve problema în altă parte.

Una dintre clientele asistenților medicali de la Valea Călugărească s-a trezit că a rămas fără certificatul de vaccinare pentru care plătise pentru că nu o anunțase nimeni că trebuie să se prezinte la cabinet și pentru rapel.

Nervoasă că ea și soțul ei sunt singurii din familie ”nerezolvați”, femeia l-a sunat pe intermediar și i-a reproșat că din cauza lui a pierdut și banii plătiți pentru vacanța în străinătate unde nu mai putea ajunge pentru că nu avea dovada vaccinării. Ca soluție de compromis, femeia și-a cerut banii înapoi ca să-și facă testele PCR.

”Având în vedere faptul că situația sa și a soțului său nu a fost rezolvată, la data de 21.08.2021, ora 12.40.15, XX îl contactează telefonic pe XX, solicitându-i acestuia să își primească banii înapoi, având în vedere că nu a fost implementat în mod fictiv și rapelul vaccinului său. XX îi comunică faptul că nu își poate primi banii înapoi, dar că vor încerca să rezolve situația. La ora 12.48.24, acesta o contactează telefonic pe XX, solicitându-i să îi transmită numele său și al soțului său”, arată procurorii în ordonanța de reținere.

Discuție din 21.08.2021, la ora 12.40.15 între XX și ZZ

XX: Ce zici, băiete?

ZZ: Ce bani să-ți dea? Du-te să-ți dea banii care ai făcut! Ce bani să-ți dea? N-ai făcut pă primu? De ce vorbești așa?

XX: A, și nu ne mai dă nici banii înapoi?

ZZ: Păi câți? Cum să-ți dea ție banii înapoi când ți-ai făcut primul vaccin! Du-te și zi-i ”Dă banii că mi-am făcut primul vaccin! Și când trebuia să vin să fac rapelul n-am venit că nu m-a anunțat frati-miu, sau nu m-a anunțat lumea... ” cum ai zis tu...Nu-i de vină nimenea, X, da? Cum a făcut toată lumea, întreabă-l și pe X, că i s-a spus .. a zis: ”Las că vin eu, că sunt la Bușteni...sunt la.. lucrez... ” Eu nu știu de ce nu ți-a zis frac-tu .. cum a făcut el, că el a făcut...și X și fina, toți... Eu nu înțeleg de ce pici tu acuma pă mine, eu am încercat să te ajut .. a venit omul, mi-a zis: ”N-am cum să-i fac, n-am ... ăla...În momentul cînd am, îi chem!” Mai sunt 6! Ce vină am eu?

XX: Pe ăilalții cum i-a rezolvat și pe noi nu?

ZZ:: Păi de ce n-ai venit? Cum i-a rezolvat și pe alții, te-a chemat și pe tine...

XX: Erau mai mulți când am venit eu la tine...

ZZ:: Cum?

XX: Erau mai mulți când am venit eu la tine... De ce nu ne dă banii înapoi să facem testele?

ZZ:: Păi cum să-ți dea banii înapoi dacă ai făcut! N-ai făcut.. pă primul? Ai făcut unul! Când trebuia să vii la rapel, n-ai venit! Si care au venit.. ce.. pe care nu i-a rezolvat? Că ești tu, X, X și cu fata lui X.

XX: Păi și ăștia de la colț? Că m-am întâlnit și cu ei și a spus că a fost Xn acolo cu.. asta de la frizerie și a zis că era ăla acolo și că i-a făcut semn, nu era niciun plecat!

ZZ:: Păi dacă nu poate să-i facă!

XX: A zis că voia să îl înțepe adevărat!

ZZ:: Păi e normal, mă frate! Dacă nu vine cu mine, nu.. pă nimeni..de unde să știe el...

XX: Păi și i-a zis ”ce faci, mă frate?”.. Deci nu ne dă banii înapoi, nu?

ZZ:: Cum să-ți dea, mă X, nu te-ai vaccinat, mă? Ce vorbești, mă frate, tu? Tu ești singura care zici cu chestia cu banii înapoi...

XX: Păi și barem de ce m-ai mai pus să plătesc acoloșa vacanța?

ZZ:: Păi n-ai făcut, mă frate? N-ai făcut?

XX: Păi ce am făcut? Că nu e niciun valabil, până nu e și al doilea...

ZZ:: Păi și de ce n-ai venit?

XX: Și mi-ai spus să caut vacanța, să stau liniștită că ”te rezolv!”

ZZ:: Păi și dacă n-ai venit când trebuia... Ți-am zis că te rezolv, se rezolvă până la final!

XX: Păi da, da io am plătit acoloșa, X, și am zis că mă rezolvi! Barem nu mai plăteam și acolo .. am pierdut și acolo, pierd și banii de vacanță?

ZZ:: Măi X, tu îmi reproșezi mie niște chestii, când tu trebuia să vii să-ți faci al doilea și n-ai venit!

XX: Am înțeles, bun, n-am venit, n-am venit atunci!

ZZ:: Și atunci ce vrei?

XX: Trebuia să mă suni! Da acuma mi-ai spus să stau liniștită, că pot să mă duc să plătesc vacanța liniștită că se rezolvă.. ”, se arată în referatul procurorilor.

Procurorii de caz nu au finalizat ancheta în acest caz. Sunt informații conform cărora structura de vaccinare ”la chiuvetă” de la Valea Călugărească a avut zeci poate sute de clienți din toată țara.

Cei care aveau rolul să racoleze clienți se prezentau la asistenții medicali cu ”pachete” de câte 12 persoane odată. Au fost familii întregi care au plătit și câte 150 de euro de persoană pentru dovada vaccinării, deși nu au trecut niciodată pe la centrul de la Valea Călugărească sau, dacă au ajuns, asistenta mima injectarea.

În acest dosar patru persoane au calitate de inculpat și sunt cercetați în control judiciar. Alte câteva zeci de persoane sunt suspecte în cauză, printre acestea aflându-se un sportiv olimpic, un consilier local din Sinaia, dar și un polițist de la Serviciul de Pașapoarte.