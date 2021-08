Autoritățile exclud impunerea unui nou lockdown. Arafat: „Acum poate că o să fie permisii pentru unii ca să nu ajungem din nou la restricţii pentru toţi”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat marți, 24 august, că un lockdown aşa cum a fost înainte nu se preconizează fi decis în România, explicând că acum sunt alte mijloace şi posibilităţi faţă de începutul pandemiei şi că în funcţie de incidenţă există măsuri care vor fi luate pe zonă şi nu la nivel naţional.

Arafat a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă România va ajunge din nou în lockdown.

Ads

“Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează pentru că avem alte mijloace şi alte posibilităţi. Noi oricum nu am fost într-un lockdown total, să spunem că am închis ţara cum s-a întâmplat în alte ţări şi au ajuns la un lockdown total. Noi am avut poate o situaţie mai serioasă la începutul pandemie, i în primele două luni, dar apoi noi am mers pe incidenţe, pe măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale, naţionale, cu mici excepţii şi acest lucru cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe.

Hotărârea de guvern care este valabilă şi care urmează să fie prelungită pentru prelungirea stării de alertă prevede şi incidenţele de doi la mie, de trei la mie şi care spune clar ce se întâmplă, când ne întoarcem la situaţia dinainte de 1 august, când ne întoarcem la situaţia de 1 iunie şi sunt măsuri care vor fi luate pe zonă”, a explicat şeful DSU.

El a mai transmis că autorităţile nu mai doresc închiderea unor activităţi care au fost suspendate în perioada pandemiei.

“Dacă într-o zonă ajungem la o anumită incidenţă, care prevede să se limiteze accesul în unele zone, atunci se va aplica această măsură, dar bineînţeles coroborată şi cu ce avem acum la îndemână şi anume identificarea persoanelor vaccinate care pot intra într-o zonă fără un risc major ca să nu închidem anumite activităţi, care poate nu sunt activităţi esenţiale, dar nu vrem să le închidem în final cum altădată s-au închis. Asta urmează să se decidă, să vină cu deciziile de la CNSU, de la hotărârea de Guvern şi să fie explicate mai departe în următoarea perioadă”, a transmis Arafat.

El a mai fost întrebat dacă vor exista restricţii pentru persoanele vaccinate.

“Înainte erau restricţii pentru toţi, acum poate că o să fie permisii pentru unii ca să nu ajungem din nou la restricţii pentru toţi. Deci este un pic altfel situaţia pentru că nu e ţintită persoana nevaccinată, nu ţintim persoana nevaccinată, încercăm să menţinem unele activităţi fără să le închidem.

Dacă menţinerea acestor activităţi se va baza pe vaccinare sau testare şi atunci are acces la un mijloc altul decât vaccinare şi atunci noi ce facem este să aplicăm măsuri de sănătate publică care se limiteze răspândirea. Varianta nouă şi asta cred că explică toată lumea poate să se răspândească foarte rapid. E suficient un contact de două, trei minute fără mască, să infecteze”, a precizat Raed Arafat.

Ads