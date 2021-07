Jandarmerita Ana-Maria Florescu, condamnata de magistratii Tribunalului Militar Iasi la doi ani si sapte luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru "ucidere din culpa", "purtare abuziva" si "port fara drept de obiecte periculoase" dupa ce un barbat a murit din cauza modului in care a actionat aceasta, a incercat sa fie cat mai convingatoare in proces.

Potrivit motivarii judecatorilor care au solutionat cazul in prima instanta, jandarmerita a declarat in fata instantei ca regreta situatia in care a ajuns si nu intelege de ce doar ea a avut de patimit in acest dosar, in conditiile in care la interventia care s-a transformat in tragedie au mai participat inca doi colegi, care nu au fost cercetati.

Ea le-a spus judecatorilor si de ce a ales sa-l imobilizeze cu spray lacrimogen pe Ioan Csapay, barbatul care a murit ulterior. Ana Maria Florescu a povestit ca a actionat la indemnul colegului ei jandarm.

"Victima se zbatea si la un moment dat, colegul C. mi s-a adresat pe un ton imperativ: Da-i cu spray! In reprezentarea mea in acel moment, pulverizarea cu spray venea in sprijinul actiunii de imobilizare, pe care nu reuseau sa o duca la capat pentru ca nu reuseau sa ii prinda mainile. Nu am actionat imediat, crezand ca nu va fi nevoie si ca cei doi vor reusi sa realizeze imobilizarea, mai ales ca numitul C. avea experienta. Ezitarea a fost pana intr-un minut, timp in care am vazut ca nu reusesc si am actionat", a declarat femeia.

Ana Maria Florescu a recunoscut in fata instantei ca a pulverizat spray-ul paralizant de la o distanta mica, in urma ordinului pe care l-a considerat atunci legal.

"Invederez instantei ca nu am fost singura din echipaj care a actionat impotriva victimei. Din acest punct de vedere, apreciez ca atat manevrele celor doi colegi ai mei, cat si contextul creat din imboldul verbal de a actiona cu spray au dus la rezultatul asupra victimei", a explicat jandarmerita angajata a Inspectoratului de Jandarmi Suceava.

De la ce a pornit intamplarea nefericita

Evenimentul a avut loc in timpul unui concert de muzica populara, cand tatal unei fete de 13 ani a cerut ajutorul jandarmilor, sustinand ca Ioan Csapai, in varsta de 55 de ani, i-a pipait fata in varsta de 13 ani.

Jandarmii s-au apropiat de Csapai, au incercat sa-l legitimeze, insa barbatul a luat-o la fuga. La un moment dat, a fost prins si extras din multime, dar acesta era extrem de recalcitrant si nu a vrut sa colaboreze cu oamenii legii.

A urmat o lupta intre ei, iar Csapai a fost imobilizat de doi jandarmi, pus la pamant cu fata in jos si incatusat cu mainile la spate. Interventia jandarmilor a fost filmata de un cetatean care se afla intamplator in zona. La un moment dat, jandarmerita s-a apropiat de barbatul imobilizat si i-a pulverizeaz spray lacrimogen de la o distanta foarte mica. Barbatul a ramas la pamant, fara miscare.

Cand si-au dat seama ca se intampla ceva cu el, jandarmii l-au descatusat, l-au udat cu apa si au chemat ambulanta, Ioan Csapai fiind transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a decedat.

Potrivit certificatului de deces, barbatul a murit din cauza insuficientei cardio-respiratorie acuta. In document, la cauze antecedente apareau insa si diagnosticele de peritonita generalizata si infarct enteromezenteric total.

Dezbracata de uniforma si arme

Jandarmeritei i s-a interzis dreptul de a mai ocupa functia de jandarm, dar si de a mai purta arme pe o perioada de trei ani si fost obligata de Tribunalul Militar sa achite, in solidar cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava, 95.000 de lei daune morale si materiale pentru trei dintre rudele victimei.

Decizia nu este definitiva si a fost contestata deja de procurorii Parchetului Militar Iasi.

De mentionat ca ancheta a mai scos la lumina si alte nereguli. Si anume faptul ca spray-ul din dotarea jandarmeritei nu era cumparat de unitatea la care lucra, ci pur si simplu direct din comert. Avocatul familiei victimei a sustinut ca spray-ul era destinat pentru a fi folosit in cazul cainilor si nu oamenilor.

"Spray-ul folosit in interventie ar fi pentru caini, mult mai puternic decat celalalt. Cele din dotarea Jandarmeriei sunt testate pentru oameni. Cel luat din comert care se foloseste in special pe animale este neomologat", a declarat in proces Ioan Marocico, avocatul familiei Csapai.

De altfel, comandantul unitatii de jandarmi de la Vatra Dornei i-a ordonat jandarmeritei sa nu le predea procurorilor spray-ul folosit in timpul interventiei, fapt pentru care familia barbatului ucis i-a facut o plangere penala pentru sustragere sau distrugere de probe.