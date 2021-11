Care sunt cele mai eficiente metode de recuperare post-COVID. „Pur şi simplu, după două minute de mers, îţi dai seama că nu mai poţi”

Medicii spun că 43% dintre foştii pacienţi COVID internaţi rămân cu sechele după ce au trecut prin boală. Principala afectare este cea pulmonară, dar s-a constat că apar şi afectări cardiace, renale sau ale sistemului nervos.

La nivelul plămânilor, COVID-19 poate provoca daune de lungă durată alveolelor. Ţesutul cicatricial rezultat poate duce la probleme de respiraţie pe termen lung. Chiar şi la tineri, medicii au contatat că boala poate provoca accidente vasculare cerebrale, convulsii şi sindromul Guillain-Barre - o afecţiune care provoacă paralizie temporară. COVID-19 poate creşte, de asemenea, riscul de a dezvolta boala Parkinson şi boala Alzheimer.

”În ultima perioadă, am avut foarte mulţi pacienţi care ne-au cerut ajutorul pe recuperarea post-COVID, pentru că pacienţii prezintă în primul rând afectare respiratorie. Mulţi prezintă dispnee post-efort, viaţa le este îngreunată, spun că le este greu să facă activităţi zilnice, banale, cum ar fi să meargă la cumpărături sau să urce câteva scări”, a spus fizioterapeutul Alexandru Baciu, managerul clinicii KinetoFIT din Iași.

Manuela C., în vârsta de 30 de ani, a avut COVID-19, dar o formă uşoară care nu a necesitat spitalizare. Acum însă urmează un program de recuperare. „Pur şi simplu, după două minute de mers, îţi dai seama că nu mai poţi. Asta mi s-a întâmplat mie. Mă grăbeam să ajung undeva, iar după câţiva paşi m-am oprit. Nu mai puteam. Am avut noroc că nu am făcut o formă severă de boală, dar nu mă gândeam că voi ajunge aici. Acum fac recuperare”, a spus tânăra. În funcţie de afectare, este foarte important ca pacientul, înainte de a se prezinta la clinică, să facă un CT, pentru ca medicii specialişti să evalueze gradul de afectare pulmonară.

”Terapia cuprinde gimnastică medicală, cuprinde masaj terapeutic şi, inclusiv, consultul medicilor care trebuie făcut pentru recuperarea pacienţilor. Masajul terapeutic în acest caz are o particularitate. Se numeşte tapotament. La pacient, în momentul în care stă două săptămâni imobilizat la pat, are loc o afectare pulmonară a acestuia. Noi facem acest masaj special, de tip drenaj, prin care deblocăm plămânii de secreţiile respiratorii”, a mai spus Alexandru Baciu.

Cei care par a fi cei mai expuşi riscului de a dezvolta sindromul post-COVID sunt: adulţii cu vârsta peste 50 de ani, toţi pacienţii care au avut o formă mai severă de boală, persoanele cu alte afecţiuni de sănătate, în special probleme cardiovasculare, pulmonare, hipertensiune, diabet sau obezitate, relatează Ziarul de Iași.