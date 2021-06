Cazul Onesti, detalii din rechizitoriu. Ucigasul si-a planificat crima si a luat legatura cu o televiziune, ca totul sa fie public. Reporterul a crezut ca este o gluma

Barbatul care, in luna aprilie, a omorat doi muncitori intr-un apartament din Onesti care ii apartinuse si-a planificat crima si a vrut ca totul sa fie public. Inca dinainte de a ajunge la apartament, el a cerut sotiei sa ia legatura cu o televiziune locala - lucru pe care aceasta l-a si facut - dar si sa transmita live, pe Facebook, ceea ce s-a intamplat dupa ce i-a luat ostatici pe cei doi muncitori.

Pe parcursul celor cinci ore in care i-a tinut pe muncitori ostatici, inainte de a-i ucide, Gheorghe Morosan a cerut insistent sa discute cu ministrul Justitiei si cu cel de Interne, dar a cerut si ca la fata locului sa vina reprezentanti ai presei, insa un politist i-a cerut unui jurnalist local ca nu inregistreze si sa nu difuzeze un interviu cu Morosan.

Conform rechizitoriului intocmit de procurori in acest caz, o vecina, prietena de familie cu sotii Morosan i-a anuntat pe acestia despre faptul ca in fostul lor apartament se fac lucrari de renovare, iar sotii Morosan i-au cerut acesteia sa faca rost de numarul de telefon al unei televiziuni, pe care sa o anunte despre ce urma sa se intample. Sotia a si facut acest lucru, insa reportera unei televiziuni locale a ignorat apelul, crezand ca este o gluma a unor colegi.

"Cei doi inculpati au stiut de la bun inceput modalitatea in care aveau sa actioneze si, pentru a fi siguri de reusita lor, inainte de a pleca de la domiciliu inculpatul a luat asupra sa un cutit, dar s spray-uri iritant lacrimogene pentru a infrange rezistenta persoanelor aflate in apartament", se arata an rechizitoriu

Procurorii au mai stabilit ca barbatul care i-a ucis pe cei doi a cumparat de la un magazin auto, inainte de a ajunge la fostul sau apartament, coliere autoblocante cu care sa le poata imobiliza pe victime.

Imediat ce a intrat in apartament, Gheorghe Morosan i-a pus pe cei doi muncitori sa se intinda pe podea, amenintandu-i cu cutitul, iar acestia s-au conformat, fiind legati cu mainile la spate.

La aproximativ un sfert de ora de la intrarea in apartament, Morosan a dat un prim apel la 112, in care s-a prezentat, a dat adresa la care se afla si a cerut sa vorbeasca cu ministrul Justitiei si cu cel de Interne si in care a amenintat, clar, ca "le ia gatul ca la broaste" celor doi muncitori daca doleantele nu ii sunt indeplinite in decurs de doua ore.

"Sa-mi vina in fata apartamentului sa stea de vorba cu mine, dar pana nu vine ministrul Justitiei, ministrul de Interne nu aveti nicio sansa, in doua ore ii omor, va uitati cu ii omor", ii spunea Gheorghe Morosan operatoarei la 112 in primul apel, dat la ora 11:47, la doar 13 minute de cand intrase in apartament.



Dupa ce au aparut primele echipaje la fata locului, agresorul i-a cerut sotiei sale sa inceapa sa inregistreze totul si sa transmita in direct pe Facebook.

In tot timpul de cinci ore cat au fost tinuti ostatici cei doi muncitori, inainte de a fi ucisi, sotia lui Gheorghe Morosan i-a dat acestuia detalii despre pozitionarea fortelor de ordine trimise la fata locului.

In timpul negocierilor purtate de oficiali ai Politiei, agresorul a cerut sa discute telefonic cu ministrul Justitiei si cu cel de Interne dar si cu un reprezentant au Chimcomplex Borzesti, firma care i-a executat silit apartamentul din cauza unei lipse in gestiune a sotiei sale. La un moment dat, Gheorghe Morosan a solicitat suma de 300 de mii de euro.

Un al doilea apel dat de agresor la 112 arata ca acesta cere din nou interventia unuia dintre cei doi ministri, iar cand i se spune ca distanta este lunga, el sustine ca ministrul poate veni "cu racheta". In timpul acelui apel, dispecerul de la politie reuseste sa vorbeasca, pentru scurt timp, cu unul dintre cei doi muncitori tinuti ostatici, caruia reprezentantul autoritatilor ii transmite: "Rugamintea mea este in felul urmator, sa incercati sa-l linistiti dumneavoastra, va linistiti, o sa ajunga si colegii mei sa cautam o solutie sa-l rezolvam pe domnul, da".

Aproximativ doua ore mai tarziu, Gheorghe Morosan a dat un al treilea apel la 112 in care a cerut din nou sa discute cu ministrul Justitiei sau cu cel de Interne: "ca sa fie treaba buna mie imi dati telefon la ministru, sa intre in direct prin televiziune. (...) daca nu intra (neinteligibil) nu ma interesez de programul lor, daca nu iese eu omor astea doua persoane si le arunc, sunt la etajul III, le arunc jos. (...) Mie imi dati la Bucuresti ca daca nu, imediat ii aveti morti, acuma repede ii aveti. (...) Ii aveti morti aici, ma doare in cur, in seara asta is la puscarie si gata ii, la revedere", ii spune Morosan dispecerului de la Politie in cadrul celui de-al treilea apel la 112.

"Tot ce este va las doi morti aici, frumusel si cine o sa fie vinovat o sa dea cu subsemnatul", i-a mai spus Gheorghe Morosan dispecerului.

La un moment, dat, un jurnalist local care avea camera profesionala de filmat, a fost de acord, la solicitarea politiei, sa realizeze un interviu cu Morosan, la cateva ore de la momentul in care acesta ii luase ostatici pe muncitori.

"Martorul a fost de acord sa realizeze un interviu cu inculpatul pentru ca acesta sa isi exprime nemultumirile, motiv pentru care s-a prezentat pe trotuarul din fata balconului cu echipamentul de inregistrare si a primit indicatii de la politistul negociator cu privire la modalitatea in care urma sa discute cu inculpatul, cerandu-i-se in mod expres sa regizeze interviul si sa nu filmeze", retin procurorii in rechizitoriu.

In tot acest timp, sotia agresorului a sustinut actiunile acestuia.

"Morosan Aurelea refuza categoric orice colaborare cu organele de politie, manifesta o atitudine de mandrie fata de comportamentul sotului nu parea sa aiba nicio remuscare si chiar spunea ca nu o intereseaza daca vor muri oameni nevinovati, sa moara toti, ca si ei au pierdut apartamentul", retin procurorii in rechizitoriu.

Dupa cinci ore in care a stat legat, una dintre victime l-a lovit pe agresor peste picioare. Acesta a inceput sa il injunghie cu cutitul in repetate randuri, timp in care al doilea muncitor s-a refugiat in alta camera. Si el a fost injunghiat in repetate randuri.

"Strigatele de disperare si de agonie ale celor doua victime - hai, hai ca ne omoara nenorocitul... haideti... haideti... nu, nu, nu... - au rasunat pe strada Stirenului, au fost auzite de persoanele prezente la fata locului si au fost inregistrate de martorul(...). Conform declaratiilor martorilor, in momentul in care au observat busculada din balcon iar vecinii din blocul de vizavi tipau ca victimele au fost atacate, au strigat la colegii din interiorul scarii sa intervina, actiune intreprinsa de lucratorii de la Serviciul de Actiuni Speciale concomitent cu momentul in care au auzit strigate si zgomote de lovituri in interiorul apartamentului", mai retin procurorii.

Conform sursei citate, una dintre victime a apucat sa spuna: "m-a hacuit, dezleaga-ma", iar la scurt timp dupa ce a fost preluat de un echipaj de la ambulanta a murit. A doua victima a apucat sa spuna "M-a taiat, m-a taiat" si a intrat in stop cardio-respirator la fata locului, neputand fi resuscitata.

Agresorul are opt clase si scoala profesionala de maistri-mecanic de locomotiva, are antecedente penale si sufera de tulburare de personalitate de tip antisocial, scriu procurorii in rechizitoriu. El nu a vrut sa dea declaratie scrisa in acest dosar.

Supravegheat video si audio la spital, dupa agresiune, Gheorghe Morosan "nu manifesta remuscari fata de urmarile faptelor comise si chiar are regrete ca nu a omorat persoanele pe care le crede vinovate de pierderea pe nedrept a dreptului de proprietate asupra apartamentului".

"Ii promit comandatului de la Onesti ca tot il gauresc, il gauresc n-o sa stie cand o sa dau drumul la 2-3 grenazi defensive langa el, habar n-o sa aiba, nici el n-are scapare (...) chit ca mor da-i arat eu cum se moare in moarte crancena. (...) Ii arat eu la comandant cum se lucreaza, el a mai primit, am fost eu prost, nu trebuia sa omor omul cela nevinovat eu pe el trebuia sa il omor, nu mi-am dat seama ca vine acolo, daca-mi dadeam seama luam 2-3 grenazi defensive, smulgeam la toate cuiele si le aruncam jos, de la balcon, de la 3 n-avea nicio sansa de scapare(...) Promit ca pe comandantul asta l omor, pe el si pe copiii lui si pe nevasta-sa", ii spune Gheorghe Morosan in spital unui anchetator, conform inregistrarilor depuse la dosar.

Intr-o alta discutie din spital, el ii spune politistului ca cineva de la fortele de ordine i-a facut semn muncitorului sa il loveasca, "ca ei sparg usa" si sustine ca i-au "sarit dracii" cand l-a lovit.