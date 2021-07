Reprezentantii Grupului KMG International, care detine Petromidia Navodari, au venit cu precizari dupa explozia urmata de incendiu la una dintre instalatiile rafinariei.



"Prioritatea pentru noi, de la inceputul incidentului la rafinaria Petromidia, a fost siguranta angajatilor nostri. Tot personalul rafinariei Petromidia a fost evacuat si procesele tehnologice au fost oprite.

Din pacate, ca urmare a accidentului, 5 dintre colegii nostri se afla in ingrijiri medicale la Spitalul Judetean Constanta.

Ne pare rau sa informam ca o persoana a fost identificata ca decedata. Suntem alaturi de familiile victimelor in acest moment tragic.

In acest moment, incendiul din cadrul instalatiei HPM este izolat si stabilizat, echipele interne si externe fac eforturi pentru a-l stinge in cel mai scurt timp.

Va reamintim ca in cursul acestei zile, pe platforma Petromidia a avut loc un incident in cadrul instalatiei de hidrofinare petrol motorina (HPM)", se arata in comunicatul Grupului KMG International.