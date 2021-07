Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a reactionat pe Facebook, dupa explozia de la Azomures. Acesta a precizat ca a propus Guvernului sa se vaca o verificare comuna a GNM, IGSU si ISCIR pentru a se vedea daca mai sunt si alte instalatii din tara care sa prezinte risc de explozie.

Constatam ca am avut trei incidente majore in doar cateva zile si trebuie sa aflam rapid daca este doar o coincidenta sau mai sunt si alte instalatii in tara care prezinta astfel de riscuri, a scris miercuri, pe propria pagina de Facebook, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, ca reactie la incidentul produs in noaptea de marti spre miercuri la combinatul Azomures.

"In acest moment, cel mai important este sa fim siguri ca nu exista consecinte asupra calitatii aerului si sanatatii populatiei, in urma acestui incident. Insa este foarte important sa aflam si de ce s-a intamplat.

Am propus colegilor din Guvern sa realizam un control comun al autoritatilor statului - GNM, IGSU si ISCIR - la toate instalatiile guvernate de Directiva SEVESO privind riscurile de accidente majore ale anumitor activitati industriale. Constatam ca am avut trei incidente majore in doar cateva zile si trebuie sa aflam rapid daca este doar o coincidenta, sau mai sunt si alte instalatii in tara care prezinta astfel de riscuri", a spus Tanczos.

Directiva SEVESO vizeaza controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, indeosebi substante chimice. Actul legislativ acopera circa 12.000 de unitati industriale din intreaga Uniune Europeana in care sunt folosite sau depozitate substante chimice si petrochimice sau in care au loc activitati de rafinare a metalelor. In acest context, fiecare stat membru trebuie sa se asigure ca s-au instituit masuri pentru gestionarea accidentelor survenite in jurul instalatiilor industriale care adapostesc cantitati mari de produse periculoase.

Valoarea de amoniac era sub limita admisa

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a transmis, miercuri, pe Facebook, ca valoarea concentratiei de amoniac inregistrata in Targu Mures era mult sub limita admisa, in intervalul orar 1:00 - 7:00.

"Imediat dupa incident, s-au deplasat la fata locului reprezentanti ai APM Mures si Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Mures. Incendiul a fost lichidat. Operatorii instalatiei au aplicat procedurile specifice, au izolat din punct de vedere tehnic zona afectata si au oprit in siguranta instalatia. APM Mures a monitorizat continuu concentratia de amoniac cu autolaboratorul din dotare.

Nu s-au inregistrat cresteri ale concentratiei de amoniac (intre orele 01:00-07:00, valori mult sub limita admisa - intre 0,001 si 0,017 mg/mc). Operatorul efectueaza determinari continue ale indicatorilor de calitatea aerului (amoniac) in puncte de automonitorizare amplasate in zona de influenta a Azomures (sat Cristesti si cartier Mureseni). Din informatiile pe care le detinem nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiei maxime admise pentru amoniac in aerul inconjurator", arata institutia.

Potrivit sursei citate, la cele doua statii automate RNMCA din Targu Mures - MS 1 si MS 2, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita admise, conform Legii 104/2011, nici pentru indicatorii NO2 si SO2 valori orare, respectiv ale particulelor in suspensie (PM10 automat).

O explozie urmata de incendiu s-a produs marti noaptea la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures, un barbat de aproximativ 50 de ani suferind o fractura de membru superior. In urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare a populatiei din zona limitrofa a operatorului.

Cauza exploziei

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a scris, miercuri, pe Facebook, ca incendiul izbucnit la coloana de sinteza de la instalatia de amoniac a Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmand ca o echipa experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Targu Mures.

"Pompierii militari au actionat rapid in vederea localizarii incendiului, acesta manifestandu-se local, la nivelul aparaturii din proximitate si la capetele de teava, in sprijinul lor venind si un echipaj CBRN, pentru efectuarea masuratorilor specifice in cazul producerii unor astfel de situatii de urgenta care implica substante periculoase. Coloana de sinteza de la instalatia de amoniac unde a izbucnit incendiul a fost depresurizata, incendiul a fost lichidat, iar in aceste momente, preventiv, zona este supravegheata in continuare de echipajele de interventie. De asemenea, pana la acest moment, nu au fost depistate substante periculoase in atmosfera", conform DSU.

Potrivit sursei citate, la locul evenimentului au fost alocate resurse din cadrul ISUJ Mures, respectiv trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala CBRN, o autoscara, cinci ambulante SMURD (una de terapie intensiva mobila cu medic), patru ambulante SAJ, un punct de comanda mobil si doua autospeciale de prima interventie si comanda. De asemenea, la misiune a intervenit si Serviciul privat pentru situatii de urgenta cu trei autospeciale de stingere.

A fost demarata o ancheta

Reprezentantii combinatului Azomures au precizat, miercuri, intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES, ca a fost demarata o ancheta pentru a analiza incidentul tehnic.

"Compania a inceput o ancheta interna asupra incidentului tehnic. Cooperam cu autoritatile care au responsabilitati in acest domeniu si vom furniza informatiile necesare. Prioritatea companiei este de a asigura in primul rand siguranta angajatilor si a comunitatii locale, iar modul in care a fost tratat incidentul tehnic a demonstrat eficacitatea masurilor de oprire in caz de urgenta. Recunoastem ingrijorarea comunitatii locale cu privire la amploarea evenimentului si oferim asigurari ca exista masuri care pot limita, in orice moment, escaladarea unui incident tehnic la una dintre instalatiile de pe platforma. Azomures ramane o instalatie industriala de top, cu standardele UE de siguranta in vigoare", noteaza compania.

