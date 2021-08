Georgian Dinu, șoferul de TIR care a salvat de la moarte o bătrână neatentă spune că este posibil ca altă dată să nu-i mai iasă așa bine manevra, deși are o experiență de aproape 20 de ani la volanul camioanelor.



Poliţiştii din Galaţi au făcut publică, miercuri, o filmare spectaculoasă în care şoferul unui TIR reuşeşte să evite în ultimul moment un pieton, o femeie de 90 de ani, care efectiv sare în faţa autovehiculului, conform Adevărul.ro.

Şoferul TIR-ului reuşeşte să o evite pe bătrână, care scapă nevătămată, dar maşina intră într-un gard, pe care îl distruge. Conform IPJ Galaţi, totul s-a întâmplat miercuri, în orei 10.30, pe DN 2B, în localitatea Movileni.

”Nu ştiu ce reiese din acea filmare, dar distanța vă pot spune că a fost foarte mică. Femeia aceea nici măcar nu s-a uitat în stânga. A traversat strada ca la sprint, parcă dăduse cineva startul la maraton şi a vrut să traverseze strada. Am auzit de la martori că băbuţa se ducea să-şi ia ceva de băut”, a declarat Georgian Dinu, şoferul TIR-ului.





”Lovitura cu stâlpul m-a zgâlțâit”

Acesta a spus că, deşi nu se observă pe înregistrare, după ce a virat, a intrat cu maşina în gard, dar şi într-un stâlp de electricitate, pe care l-a retezat.



Lovitura cu stâlpul m-a zgâlţâit şi pe mine. A doua zi am început să simt dureri. Eu nu-i doresc nimănui să aibă ocazia de a-şi testa timpii de reacţie. Un astfel de camion, care era încărcat, demarează greu dar se şi opreşte greu. Acum cred că nici mie nu îmi iese a doua oară treaba asta. Aproape se termina curba când s-a angajat femeia în traversare pe loc nepermis”, spune şoferul de TIR.

Buzoianul a reuşit abia joi dimineaţă să vadă înregistrarea şi să afle reacţiile colegilor de breaslă, care, în cea mai mare parte sunt de apreciere. Prin viteza sa de reacţie, Georgian Dinu a reuşit să evite acroşarea bătrânei de 90 de ani care îi sărise brusc în faţă.

”Eu zic şi acum că a fost cea mai bună manevră posibilă. În două secunde s-a întâmplat totul. Dacă o loveam, era acum cu mâinile pe piept, iar eu aş fi avut o grămadă de probleme pe cap. Am frânat cât am putut şi am tras stânga de volan când am realizat că autoturismul din faţă avea ceva distanţă. A văzut şi el femeia şi apucase să frâneze. Un metru, doi metri dacă nu viram, femeia era acroşată. Dacă era lovită, izbitura de asfalt îi era fatală”, este de părere şoferul în vârstă de 37 de ani.

După incident, bătrâna şi-a continuat drumul, fiind identificată ulterior cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Femeia de 90 de ani a fost amendată cu 435 de lei pentru traversare neregulamentară. Însă ea consideră că nu este vinovată pentru accident ci șoferul TIR-ului pentru că trecea pe acolo în acel moment.

Georgian Dinu este şofer profesionist de la 18 ani, locuieşte în municipiul Buzău, este căsătorit şi are un băieţel.