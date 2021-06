Radio pirat in Sectorul 5 al Capitalei. Interventie in forta a mascatilor VIDEO

Politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 au intervenit vineri, 11 iunie, in forta la o resedinta din Capitala in urma informatiilor ca in ultimul an acolo emitea un radio pirat.

"Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, a efectuat o perchezitie domiciliara, in Bucuresti, intr-un dosar penal in care s-a constatat o infractiune flagranta, impreuna cu reprezentantii ANCOM.

In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de transmisie a serviciilor de programe de televiziune ori de radiodifuziune fara licenta de emisie sau licenta de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru, fapta prevazuta si pedepsita de art.96 din Legea 504/2002 privind audiovizualul.

In fapt, din probatoriul administrat, a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2020-2021, mai multe persoane au emis in banda de radiodifuziune analogica teresta, perturband astfel serviciile de telecomunicatie.

Audierile se vor desfasura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.