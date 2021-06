Angajatii Primariei Focsani protesteaza. Acestia sunt nemultumiti ca nu si-au primit salariile

Angajatii Primariei Focsani protesteaza luni fata de neplata salariilor. Functionarii au iesit in fata institutiei revoltati ca nu si-au primit salariile platile neputand fi efectuate, ca urmare a invalidarii bugetului municipiului de catre Ministerul de Finante.

Intarzierea platii salariilor este de aproximativ o saptamana, primarul Cristi Misaila sustinand ca nu poate semna documentele din cauza blocajului in care se afla bugetul municipiului. Ca urmare a acestei situatii, angajatii Primariei Focsani cer abrogarea Hotararii Consiliului Local Focsani din data de 10 mai prin care s-a votat bugetul local, cu amendamentele coalitiei majoritare PNL-USR-PLUS, situatie care a dus la invalidare, ulterior,de catre Ministerul de Finante.

"Modul in care a fost aprobat bugetul Municipiului Focsani nu doar ca a incalcat legea, dar pune in pericol interesele legitime, drepturile si obligatii atat ale institutiilor publice de interes local, cat si ale personalului din cadrul aparatului de specialitate, motiv pentru care am decis, ca sindicat al personalului din cadrul Primariei municipiului Focsani, sa intreprindem demersuri procedurale necesare, administrative si judiciare, pentru a solicita intr-o prima etapa revocarea, iar daca solicitarea de revocare cuprinsa in prezenta cerere va fi respinsa, suspendarea executarii si anularea Hotararii Consiliului local nr. 101 din 10 mai 2021, respectiv anularea acesteia.", se mentioneaza intr-un comunicat al Sindicatului Sintax 2010.

Activitatea in primarie e blocata

Din cauza protestului de luni dimineata, activitatea in Primaria Focsani este blocata.

Bugetul local al municipiului Focsani, cu amendamentele propuse de PNL-USR, a fost declarat invalid de Ministerul de Finante. Invalidarea a venit dupa ce, in sedinta in care a fost adoptat proiectul de buget pentru 2021, majoritatea din Consiliul Local a votat mai multe amendamente prin care s-au taiat cheltuieli de functionare de la Primarie si de la institutiile subordonate.