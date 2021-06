Inmatricularea masinilor din Timisoara, data peste cap de dosarul de coruptie in care noua politisti au fost arestati

Arestarea a noua politisti de la Inmatriculari din Timisoara, acuzati de coruptie, a dat peste cap activitatea institutiei.

Prefectura Timis, in subordinea careia se afla Serviciul de Permise si Inamtriculari, a anuntat ca eliberarea numerelor definitive a fost suspendata, fiind eliberate doar "numere rosii".

"Incepand de miercuri, 16 iunie, vor fi preluate documentele in vederea eliberarii autorizatiilor provizorii de circulatie (numere rosii) pentru persoanele care au avut programare luni, 14 iunie si miercuri, 16 iunie. Pentru a evita aglomeratia la ghiseu, rugam ca cei care au rezervare sa se prezinte la ora inscrisa in programare. Ghiseele de inmatriculare definitiva in circulatie raman, deocamdata, inchise", a transmis Prefectura Timis.

Reamintim, 10 politisti, dintre care noua au fost arestati preventiv, sunt acuzati ca au luat mita au luata mita de 384 de ori, ajungand sa "produca", in patru luni, aproape 100.000 de lei.

"In fapt, din cercetari a rezultat ca, pe parcursul a numai 4 luni (perioada ianuarie - mai 2021), acestia au pretins si primit, prin intermediari, in mod repetat si consecvent, cu titlu de mita, diferite sume de bani (intre 20 si 100 de lei), totalizand aproape 100.000 de lei, pentru indeplinirea/neindeplinirea indatoririlor de serviciu, respectiv inmatricularea unor autovehicule fara programare sau prin procesarea mai multor seturi de dosare de inmatriculare auto la o singura programare. In perioada mentionata, cercetarile au evidentiat infaptuirea a 384 de acte materiale de luare de mita", a transmis DGA.