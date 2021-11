Un profesor care preda științe sociale elevilor de gimnaziu a fost dat afară de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, pentru că-i agasa pe copii cu propagandă antivaccinistă.

Când elevii îi atrăgeau atenția profesorului Augustin Cezar Vieru („BOSSU” pe Facebook) că mesajele lui nu au legătură cu programa școlară, acesta le răspundea cu apelative jignitoare și cu amenințări.

Liceul Teoretic Lascăr Rosetti din Răducăneni l-a dat afară pe profesorul de științe sociale Augustin Cezar Vieru, iar acesta a făcut contestație la Tribunalul Iași. Desfacerea contractului de muncă s-a produs după ce, în perioada anterioară vacanței de două săptămâni impuse de pandemie, acesta a făcut o campanie agresivă antivaccinistă cu elevii săi, scrie publicația ieșeană ReporterIs.ro.

Vieru a predat la clasele de gimnaziu ale școlilor Bohotin și Roșu, subordonate liceului din Răducăneni. Elevii și părinții s-au plâns de comportamentul profesorului, care i-a amenințat, le-a vorbit urât și le-a dat în permanență link-uri care prezentau cât de periculoase sunt vaccinurile anti-COVID. Pe grupul de Facebook, Vieru folosea pseudonimul „BOSSU”.

„Lăsați-mă să dorm. Nu mai dați mesaje că nu-mi pasă ce spuneți”, i-a scris o elevă lui Vieru, care tot punea pe grup link-uri cu proteste antivaccin.

Cum îi amenința „Bossu” pe elevi

Când elevii nu erau de acord cu propaganda antivaccinistă, „BOSSU” le scria:

„Marș afaraaaaaa. Nu ai ce căutaaaaaa. Și îți vorbesc cu marș pentru că așa vrea mușchiul meu”.

„MĂI!!!! DAR TU ÎMI SPUI MIE CE SĂ SPUN ȘI CE NU? DAR NU ȚI-E RUȘINEEEEEE? UNDE TE TREZEȘTI SĂ DAI INDICAȚII UNUI PROFESOR?””

“GURA! NU ȚI-AM CERUT PĂREREA!”

„NOTA SCĂZUTĂ LA PURTARE!”

„COMUNISMUL E A CELOR CU VACCINUL. NOI NE OPUNEM ACESTUI COMUNISM”

Aceste mesaje sunt scrise pe grupul de elevi ai clasei a VIII-a de la Școala Bohotin.

Copiii de 14 ani îi atrăgeau atenția profesorului că nu are dreptul să-i amenințe cu scăderea notei la purtare doar pentru că nu sunt interesați de teoriile sale antivacciniste.

„Degaba sunteți profesor de Socială”, i-a scris o elevă lui Vieru.

Părinții au intervenit. „Bossu” a făcut apel la senatoarea Șoșoacă

Unul dintre părinți a văzut mesajele scrise de profesor și a luat atitudine:

„Bună seara. Sunt mama lui Marius. Mă tot uit aici pe conversații și nu îmi vine să cred ceea ce citesc aici. (…) Mi se pare mult peste orice nivel de acceptare ceea ce scrie aici un domn profesor! Domnule profesor, vreau să cred că aici este doar o glumă proastă din partea dvs și astăzi nu vă simțiți ok. Nu cred că un profesor are asemenea discuții cu elevii dumnealui. O seară bună”, a scris un părinte.

Nu a trecut mult și profesorul a răspuns:

„Sunt vicepreședintele partidului Noua Dreaptă pentru cine nu știa. De asta spuneam că nu știe cu cine se pune. În poza de mai sus sunt cu Tudor Ionescu, președintele pe țară al partidului Noua Dreaptă. Mai mult, eu am și nr doamnei senator Șoșoacă. Mă gândesc chiar să-i fac cunoscut acest caz. Și are ea grijă apoi și de doamna agresivă din seara asta. Poate vreți un scandal de proporții naționale. Doar un telefon am de dat și declanșez uraganul. Vedem noi apoi cine rămâne fără pâine”, i-a răspuns profesorul Augustin Cezar Vieru părintelui care și-a „permis” să îi atragă atenția asupra comportamentului său.