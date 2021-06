Procurorul Lucian Papici s-a pensionat la 54 de ani. Klaus Iohannis a semnat decretul

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea lui Lucian Gheorghe Papici din functia de procuror cu grad profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

Lucian Papici a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii. Are 54 de ani.

El a avut doua mandate de sef al Sectiei I de combatere a coruptiei din DNA. In 2013, a preluat conducerea Serviciului pentru efectuarea urmarii penale in cauze de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei a DNA. A lucrat de-a lungul timpului in mai multe dosare celebre instrumentate de catre DNA, intre care "Trofeul calitatii", "Caltabosul", "Valiza". In 2015, Papici s-a intors la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

Presedintele Iohannis a semnat, vineri, si decretele pentru reincadrarea in functia de magistrati pentru Florica Laza - judecator la Tribunalul Bucuresti, Carmen-Marilena Popa - judecator la Tribunalul Alba, Adrian Doru Russu - judecator la Judecatoria Toplita, Vivi Florin Suiu - judecator la Judecatoria Resita.