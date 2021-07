Primul român care a studiat Medicina la Cambridge s-a întors acasă să pună umărul la schimbarea României. „Simt că pot să mă realizez și în țara mea”

Primul român care a absolvit prestigioasa Facultate de Medicină din cadrul celebrei Universităţi Cambridge a ales să se întoarcă definitiv în ţară. Motivele sunt, așa cum spune el, complexe.

Mihai Bica are 27 de ani și este rezident în Cardiologie la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ din București. Visează la o carieră în România, deși ar fi putut să o construiască în Marea Britanie, unde simplul fapt că a absolvit Cambridge reprezenta o garanție că porțile îi vor fi deschise larg oriunde.

Totuși, tânărul medic spune că a preferat provocarea de a pune umărul la schimbarea din țară. Însă nu orice fel de schimbare, pentru că, spune el, există și în România suficiente institute și clinici unde condițiile sunt apropiate de cele din Marea Britanie.

Mihai Bica a explicat și motivele care l-au determinat să se întoarcă acasă, în România. Iar unul dintre acestea este dat, culmea, de salariile relativ mici pe care le au medicii aflați la începuturi în Marea Britanie și care vor să-și construiască o carieră.

„Dacă aș fi fost englez, în mod sigur continuam să lucrez acolo. A contat însă că familia mea e aici, că mă simt legat de țară, dar și că simt că pot să mă realizez și aici, în țara mea”, spune el.

Cât despre salarii, începătorii din Marea Britanie sunt plătiți relativ prost, la nivelul unui muncitor slab calificat. „În primul an salariul e în jur de 2.000 de lire sterline. Cu banii ăștia nu ai cum să trăiești la Londra sau în celelalte mari orașe. Din cauza asta mulţi dintre tinerii medici britanici locuiesc cu părinții, iar unii din ei aleg să renunțe la carieră și se duc undeva la țară unde câștigă mult mai bine, dar se plafonează”, mai spune el.

Cum a ajuns la Cambridge

Mihai Bica a povestit cum a fost admis la Universitatea Cambridge, cea mai titrată, alături de „rivala” Oxford, la nivelul Marii Britanii.

Procedura de admitere, una greoaie, poate descuraja din start pe oricine ar vrea să studieze aici. Asta pentru că orice candidat trebuie să întrunească mai multe condiţii pentru a fi acceptat la Medicină. În primul rând, oricine vrea să studieze la Cambridge trebuie să fi fost olimpic la nivel național în țara sa. Dar asta nu ajunge, atrage atenția Mihai Bica.

„În ultimul an am dat un examen special, Oxbridge, pe care l-am luat. A fost complicat, compus din trei probe. Primul test trebuia să evidenţieze în ce măsură am o gândire critică, rapidă.

Apoi a urmat un adevărat tir de întrebări din matematică, biologie şi chimie, la care, de asemenea, trebuia să răspund foarte repede. La toate astea s-a adăugat un eseu filosofic, care mi s-a părut cel mai greu. La final am primit o ofertă condiţionată din partea lor, în care mi se specifica faptul că sunt admis, dar cu condiţia să iau cel puţin 9,50 la Bacalaureat. Am reuşit chiar mai bine de atât, 10 la matematică şi 9,90 la chimie”, rememorează tânărul.

Viața de student la Cambridge

Pe lângă toate acestea, după ce și-a luat examenul de Bacalaureatul în țară, a trebuit să mai dea un examen suplimentar la biologie, iar la final a avut loc un interviu în urma căruia i-a fost adus la cunoștință faptul că a fost admis.

„Anii de facultate au fost grei, cu cursuri extrem de concentrate, care ţineau mai puţin de o oră, dar în care profesorii îţi ofereau enorm de multă informaţie. Pe lângă cursuri, mai erau sesiunile de supervizare, în care profesorii se asigurau că fiecare student a înţeles tot ce i s-a predat. Aici, profesorii dădeau dovadă de o răbdare incredibilă, aplecându-se asupra fiecărui detaliu și fără să lase absolut nicio neclaritate.

La toate astea se adăugau săptămânal eseurile, extraordinar de grele, prin care trebuia să arătăm că am asimilat materia. Au existat perioade cu multe nopţi nedormite şi multă muncă. Apoi, la finalul anului trei, am avut un interviu extraordinar de greu, care i-a făcut pe foarte mulţi colegi, aproape jumătate, să renunţe. Eu am trecut cu bine şi am absolvit facultatea, apoi am mai rămas un an în Anglia și ulterior m-am întors aici, pentru rezidenţiat”, susține el.

Cum arată comparația România - Anglia

Revenit în țară, Mihai Bica a ales să urmeze rezidențiatul în București, la Spitalul Fundeni, unde este rezident. Așa cum nu face niciun secret din motivele care l-au determinat să aleagă să se întoarcă acasă, tânărul compară cele două sisteme, cel român cu cel britanic. Și chiar dacă ultimul este net superior, există capitole la care lucrurile nu stau chiar așa, ba chiar prezintă avantaje în cazul unor tineri medici care aleg să profeseze în România.

„La noi deşi salariile sunt mai mici, nu există acele discrepanţe din Marea Britanie. Totodată, în România, un medic are un volum mai mic de pacienţi, astfel că se poate dedica mai ușor meseriei. Bineînțeles că britanicii au spitale mai dotate și că în România există încă multe dificulăţi logistice, dar, în același timp, cred că și la noi sunt destule spitale unde îţi poţi face treaba şi te poţi dezvolta profesional, iar eu am această şansă la Fundeni, unde îmi fac rezidenţiatul şi specializarea pe Cardiologie. Și mai sunt și altele, de exemplu la Cluj sau la Târgu Mureș”, explică medicul.