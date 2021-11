Un primar PNL îl acuză pe liderul AUR din localitate că l-a lovit intenționat cu mașina. Accidentul a fost filmat și arată că primarul a frânat brusc, aparent fără motiv VIDEO

Primarul din Bethasen, județul Timiș, Ioan Lihoni (PNL, fost PSD) îl acuză pe liderul filialei AUR din localitate, Nicu Benzar, că l-a lovit intenționat cu mașina după ce, înainte de asta, l-a hărțuit.

Potrivit lugojeanul.ro, Primăria Bethausen a publicat pe pagina de Facebook a instituției un mesaj în care îl acuză pe Benzar că a lovit cu intenție mașina condusă de primarul comunei, Ioan Lihoni. În același mesaj se arată că primarul ar fi suferit mai multe contuzii și leziuni, fiind transportat la spital.

„Vă informăm că ieri în data de 22.11.2021 în jurul orelor 14, a avut loc un incident grav, care nu s-a mai întâmplat în comuna noastră. Mașina primăriei a fost lovită în mers de un cetățean al comunei cu alte orientări politice, care de o lună încoace îl hărțuiește, filmează și urmărește non-stop, trimițându-i și mesaje de amenințare.

În urma impactului d-l primar Lihoni Ioan a suferit mai multe leziuni și contuzii la coloană necesitând transportul la spital cu ambulanța. Menționăm că starea de sănătate a lui este stabilă și i se fac investigații în continuare. Autorul a părăsit locul accidentului fiind adus înapoi de către echipajele de poliție. Menționăm că acesta a avut un comportament agresiv și este o persoană cu condamnări în trecut, deosebit de periculoasă. Cazul este cercetat de organele competente. Cu respect Primaria Bethausen”, se arată în mesajul postat pe pagina Primăriei Bethausen.

Varianta liderului AUR

Liderul AUR Bethausen, care s-a făcut remarcat prin acuze de ilegalități aduse primarului, are o altă variantă. Nicu Benzar a declarat pentru lugojeanul.ro că mergea în spatele mașinei primarului când edilul a frânat brusc, fără motiv, „dar nu s-a întâmplat nimic”.

„Nici măcar nu s-a zgâriat mașina. Eu îl am filmat, cum s-a dat jos din mașină și nu are nimic, cum mă face nemernic, se vede tot. Eu am sunat la 112 și mi-au spus că dacă nu sunt victime, avem obligația ca în 24 de ore, să ne prezentăm la cel mai apropiat post de poliție, ceea ce am și făcut. Nici nu puteam să stau acolo, că a venit fratele primarului și a vrut să dea peste mine cu mașina, a intrat pe contrasens. Am ajuns la post după care m-am întors.

Între timp a venit domnul polițist Pervu, de la Făget, și nu știu ce au făcut, că eu am așteptat echipajul, să mă întorc acolo. Când am ajuns acolo, erau deja două ambulanțe…, că domnul primar și-a rupt coloana și că îi rău. Dar el după accident s-a dat jos din mașină și m-a înjurat. Mi-au luat permisul, pentru că nu am ținut distanța regulamentară”, spune Benzar, care este decis să conteste sancțiunea în instanță.

Momentul impactului poate fi văzut la minutul 1.50.

IPJ Timiș transmite că se fac cercetări în dosar și că se verifică inclusiv dacă primarul a avut motiv să frâneze sau nu. Codul Rutier prevede că „Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată, fără motiv întemeiat”

Potrivit lugojeanul.ro, primarul Ioan Lihoni nu a putut fi contactat.