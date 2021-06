Primarul comunei dambovitene Cojasca si alti sase functionari publici au fost retinuti miercuri dimineata pe motiv ca ar fi ajutat zeci de persoane sa obtina vize de domiciliu in localitate.

Acuzatiile care li se aduc sunt abuz in serviciu in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, fals informatic in forma continuata si fals intelectual in forma continuata.

Marti dimineata, primarul comunei Cojasca s-a trezit cu mascatii la poarta, iar politistii si procurorii i-au verificat casa, apoi sediul primariei. Cautau probe care sa sustina acuzatia potrivit careia edilul-sef ar fi ajutat 67 de persoane sa isi faca mutatie in comuna, informeaza Stirile Pro TV.