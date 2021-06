Primar arestat preventiv pentru frauda electorala. Alte 15 persoane, lasate initial libere, au fost reincatusate

Tribunalul Prahova admis, luni 14 iunie, contestatia procurorilor la decizia Judecatoriei Ploiesti care i-a lasat liberi, fara nicio masura preventiva, pe inculpatii din dosarul de frauda electorala din timpul alegerilor locale din septembrie 2020.

Surse judiciare au precizat ca 16 dintre cei 17 inculpati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, decizia Tribunalului Prahova fiind una definitiva. Printre persoanele arestate se afla inclusiv primarul comunei Ciorani, Marini Voicu, dar si angajati ai primariei din comuna, fosti membri in sectiile de votare.

Potrivit portalului instantelor de judecata, primarul Marin Voicu este acuzat de instigare la infractiunea de falsificare a documentelor si evidentelor electorale in forma continuata (20 acte materiale). Celelalte 16 persoane cercetate in dosar, dintre care 13 sunt femei, sunt acuzate de falsificare a documentelor si evidentelor electorale in forma continuata.

Cercetarile in cauza au demarat la finalul anului 2020, dupa o plangere in care era reclamata o schema de fraudare a alegerilor locale. Au fost ridicati atunci mai multi saci in care se aflau buletine de vot din comuna Ciorani.

Sacii cu documente au fost depusi intr-o anexa a Judecatoriei din Mizil, pentru ca la acel moment ancheta era coordonata de parchetul local. In martie, documentele care faceau obiectul acestei anchete, inclusiv buletinele de vot, au fost furate din depozit.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil au confirmat ca a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de violare a unui sediu profesional si sustragere de inscrisuri oficiale.

Sursele citate au precizat ca procurorii din Mizil cercetau o posibila frauda electorala la alegerile din comuna prahoveana Ciorani. Exista cel putin o plangere in acest sens, in care se reclama mai multe nereguli la turul de scrutin din septembrie 2020, motiv pentru care s-ar fi decis renumararea voturilor pentru desemnarea primarului de la Ciorani.

Ulterior s-a stabilit ca frauda electorala, daca a existat, nu ar fi fost in favoarea edilului, care oricum fusese votat masiv de localnici, ci ar fi avantajat candidatii fie de la consiliul local si de la Consiliul Judetean Prahova, inclusiv pe cei care au candidat pentru presedintia acestei institutii.

"Cu ocazia alegerilor locale din data de 27.09.2020, membrii sectiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea Primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean si Presedintelui Consiliului Judetean, inserand in aceste inscrisuri date neconforme cu realitatea.

In fapt, a fost diminuat numarul voturilor obtinute de unii candidati/formatiuni politice in defavoarea altor candidati/formatiuni politice.

Urmeaza a fi aduse pentru audieri un numar de 17 persoane", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Public.

Marin Voicu a castigat detasat al patrulea mandat de primar al comunei Ciorani. A avut un scor zdrobitor, obtinand peste 70% din voturile alegatorilor. Peste 2.000 de oameni au votat cu Marin Voicu, in timp ce principalul sau contracandidat a obtinut 294 de voturi. Alte doua persoane aflate in cursa electorala au obtinut sub 100 de voturi.

Marin Voicu, edilul comunei Ciorani, este un vechi membru PSD, doar ca inainte de alegerile din septembrie 2020 a trecut in tabara liberalilor si a candidat din partea PNL pentru functia de primar.

Presedintia Consiliului Judetean Prahova a fost castigata in toamna tot de liberali. Candidatul PNL, Iulian Dumitrescu a obtinut 137.588 voturi in timp ce reprezentantul PSD, Bogdan Toader, a obtinut 104.104 voturi.

In Ciorani, una dintre cele mai mari comune din Prahva, au avut loc perchezitii in cursul zilei de miercuri. Politistii au verificat sediul primariei din comuna, dar si locuinta primarului.

In urma verificarilor procurorilor, care au decis renumararea voturilor, s-a stabilit ca o formatiune politica (ALDE) a fost afectata de masluirea rezultatelor. Daca numaratoarea ar fi fost corecta, ALDE ar fi avut doua posturi de consilieri locali.