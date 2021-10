Povestea româncei care a devenit un adevărat înger păzitor pentru sute de copii din Africa. „Îi învățăm și să pescuiască, nu ajunge să le dăm peștele”

O româncă a reușit în doar câțiva ani să facă pentru copiii din Africa mai multe decât au făcut numeroase asociații și ONG-uri active de zeci de ani pe Continentul Negru. Mai mult, ea a reușit să implice în proiectul ei numeroase persoane din SUA și din vestul Europei.



Născută la Cluj, Claudia Bauer Ölert trăiește în Baia Mare, unde are propria afacere. A decis în urmă cu mai mulți ani să-i ajute pe cei aflați în necaz, uitați și disprețuiți de aproape toată lumea, în speță oamenii străzii.

Însă de acum trei ani a început un proiect special, pentru ajutarea copiilor din Uganda, una din cele mai sărace țări ale lumii. S-a întâmplat în 2018, când a fost abordată pe Facebook de James Samuel Menya, un tânăr din Uganda, care i-a scris implorând-o să ajute câțiva copii orfani din această țară. Și a impresionat-o pentru că nu cerea nimic pentru el, ci doar o ruga să-i ajute cu mâncare pe orfani.

Cum a început totul

„M-a impresionat felul în care a cerut de mâncare și nu pentru el, ci pentru copii. Așa că am încercat să aflu cine este acest James și cine sunt copiii pentru care cerea ajutor“, spune Claudia.

Așa l-a descoperit pe James, un tânăr care era în acel moment internat într-un spital din Uganda, bolnav de malarie. Bărbatul i-a povestit că a înființat, împreună cu un pastor american, un orfelinat. Între timp, americanul s-a pensionat, dar el, împreună cu o femeie din Marea Britanie, a cumpărat un teren pentru a le face o casă orfanilor. A reușit însă să le facă doar fundația.

A fost momentul în care a intervenit Claudia Bauer Ölert. În scurt timp, românca a reușit să să aducă şi alţi sponsori care să se implice în cauza orfanilor ugandezi.

„Am colaborat un timp cu această doamnă din Anglia. Ea plătea chiria copiilor, în timp ce eu mă ocupam de hrană şi de terminarea construcţiei. Doar că, după ce copiii s-au mutat, doamna s-a retras, mai ales că deja găsisem și alți sponsori. Ea s-a gândit că și-a făcut datoria și că ar trebui să ajute din acel moment pe unii care probabil chiar riscă să moară de foame.

Eu am gândit și gândesc altfel, dacă reuşeşti să termini un proiect şi să-l faci sustenabil, devii credibil şi atragi mai mult ajutor și din partea altora, convingându-i să se implice și să ajute. Nu pot eu să salvez toată Africa, dar cred că pot ajuta după puterile mele și îi pot convinge și pe alții să o facă”, a spus românca.

A fost de patru ori în Uganda

Și pentru că își dorea să vadă cu ochii săi ce se întâmplă acolo, Claudia s-a deplasat în Uganda. Din acel moment a devenit și mai credibilă, iar tot mai mulți oameni au început să I se alăture, convinși că de acum că proiectele ei sunt nu numai reale, dar și realizabile. Așa s-au strâns și primii bani folosiți întreţinerea orfanilor, pentru plata şcolarizării lor şi pentru susţinerea orfelinatului.

„Eu nu postez despre copii africani anonimi, ci despre Shafik, Barrack, Désiré, Davis, Elisabeth şi Blessed. Fiecare are propria poveste, iar oamenii, binefăcătorii lor, ajung să-i cunoască prin intermediul meu. Eu informez periodic, la sfârşitul trimestrului trimit raportul şcolar al copilului şi confirmarea plăţii taxelor. Dacă sponsorul a trimis o maşinuţă, o păpuşă sau un tricou, le-a văzut în mâna copilului“

Ulterior, ea a publicat şi o carte despre copiii din Uganda „Mama Mzungu“, aşa cum o numesc micuţii africani, iar cu timpul i s-au alăturat zeci, apoi peste 100 de sponsori.

Sponsorii sunt atât din România, cât și din Vestul Europei sau Canada ori SUA şi Islanda.

„Unul dintre clienţi a donat nişte maşini de cusut pentru o mică secţie de croitorie, în timp ce Biserica «Filadelfia» din Baia Mare a organizat o strângere de fonduri. În perioada restricţiilor de circulaţie, situaţia în Uganda a fost dramatică şi am adunat peste 4.000 de euro pentru a ajuta cele două comunităţi cu mâncare“, povesteşte românca.

Sute de copii și oameni săraci ajutați

Iar numărul copiilor ajutați de româncă și de sponsorii ei a crescut de la o zi la alta. Azi, 311 copii sunt sprijiniți financiar. Și pentru că nu ajunge să li se trimită bani de mâncare și de cazare ori jucării, Claudia s-a gândit și la viitorul micuților. Așa a fost înființată o secție de croitorie, unde copiii învață o meserie din care se vor întreține când vor deveni adulți.

Un alt proiect, cel al înființării unei secții de tâmplărie, unde copiii să învețe de asemenea o meserie, a fost amânat pentru la anul, din cauza pandemiei. Și tot în viitorul apropiat ar vrea să implementeze un alt proiect important pentru tinerii din Uganda, o manufactură de săpun unde să se angajeze tinerii orfani sau cei care se confruntă cu diverse probleme financiare.

Iar lucrurile se mișcă. Dintre micuții orfani de la orfelinatul „God‘s will childcare foundation” din Mafubira, district Jinja, unii dintre ei încep să-și contureze un viitor. „Noi încercăm să le dăm undițe și să-i învățăm să pescuiască, nu doar să le dăm mâncare și să le donăm bani. Pentru că la un moment dat trebuie să ajungă să se poată ține pe picioarele lor, să aibă o slujbă din care să se întrețină. Pentru asta e esențial să meargă la școală și să învețe niște meserii. Avem în curând prima absolventă de școala profesională de asistentă medicală și moașe”, spune Claudia cu mândrie.

În continuare, orice ajutor e însă binevenit.

„Pe lângă sponsorizarea taxelor școlare pentru un copil, care e de 115 dolari pe an se pot face donații diverse. Avem operațiunea „buchetul de găini”. Eu nu mai accept buchete de flori de câțiva ani și i-am rugat pe cei care obișnuiau să îmi aducă flori să doneze suma pentru găinile care vor fi date africanilor. O familie trăiește cam trei săptămâni cu 10 dolari, așa că o găină sau o capră e binevenită și îi ajută mai mult decât ne putem imagina. De altfel, înainte de a veni eu am aflat că un pui fript era împărțit între 24 de copii de la orfelinat, așa că e ușor de imaginat”, mai adaugă ea.



În paralel, românca ajută și familiile sărace din Mafubira și Rujiha. De exemplu, recent a început renovarea colibei unei văduve. Și tot recent, i-au oferit văduvei o capră, pentru care femeia s-a bucurat enorm și a mulțumit binefăcătorilor ei cu lacrimi, după care a mulțumit Cerului.

„În localitatea Mafubira, a apărut colaborarea cu școala „Jinja Hills baptist primary school“. În martie 2020 am dorit să vizitez una dintre școlile unde merg copiii de la orfelinat, am fost însoțită de un sponsor din Baia Mare, domnul Sfara Valer. Școala era într-un situație catastrofală și în pericol să fie închisă de autorități. Am obținut ajutor pentru renovare de la un grup de nemți și de la fundația austriacă Future4children. Am reușit astfel să salvăm școala de la închidere.

Dar oricât de frumos ai renova o școală ea are nevoie de venituri cu care să își acopere cheltuielile. Iar veniturile vin din taxele școlare. Am început să preluăm copii pentru sponsorizare. Pentru a acoperi cheltuielile lunare are nevoie de 110 copii sponsorizați, avem la ora actuala 88.

Mai departe, avem o altă școală pe care o susținem, la Rujiha, district Kabale, la graniță cu Rwanda și Congo. Distanța dintre cele două localități este de 500 km, cam 11 ore de drum și trecem Ecuatorul. La școala din Ruhija avem deja 196 copii sponsorizați și niste evoluții uluitoare. De exemplu, micul Gilbert era in iunie 2020 cu malnutriție severă, azi e cu totul alt omuleț”, mai spune românca.

Între timp, Uganda este grav afectată de pandemie. Țara a fost practic blocată de un lockdown, iar oamenii care și așa trăiau la limita subzistenței din salariile lor de mizerie au rămas fără locuri de muncă și fără niciun venit. Aceasta este o adevărată tragedie, care a sărăcit și mai mult una dintre țările oricum foarte sărace din Africa.

Iar Guvernul Ugandei a decis un nou lockdown în acest an, blocând o economie și așa firavă, astfel că alte câteva sute de mii de oameni care înainte reușeau să trăiască măcar de pe o zi pe alta suferă acum de o foamete și mai cruntă. Iar lockdown-ul nici măcar nu a stopat pandemia, ci doar a aruncat țara într-o mizerie și mai cumplită. În acest context, românca spune că orice ajutor e binevenit pentru a-i salva pe oamenii uitați până și de propriul guvern.