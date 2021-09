Povestea doctoriței române care a luat-o de la zero în Portugalia și a devenit cea mai bogată femeie de acolo

O româncă a ajuns cea mai bogată femeie din Portugalia, după ce a luat-o de jos. Absolventă de Medicină, Mirela Șuta a decis că vrea altceva, într-o perioadă, chiar la începutul anului 2000, când salariile medicilor erau derizorii, iar traiul era foarte greu în România. Atunci, românca a decis să-și construiască un viitor în străinătate.

Șansa ei s-a numit Portugalia, țară care a primit-o cu brațele deschise. Două decenii mai târziu, Mirela Șuta este la fel de recunoscătoare patriei sale adoptive, care i-a oferit șansa pe care România natală nu i-a dat-o. Și nu uită nici că a plecat cu bani împrumutați, într-un moment în care în România se trăia chiar mult mai greu decât în prezent, iar opțiunile erau mult reduse.

A doua patrie

„În Portugalia am fost primită cu brațele deschise, mi s-a oferit șansa să fiu eu, să pot să muncesc și să câștig în funcție de cât muncesc, direct proporțional cu efortul depus. Mi-am făcut prieteni, am cunoscut multă lume și am ajuns să fiu respectată și iubită aici. Pentru că portughezii sunt oameni deschiși, oameni prietenoși, care te acceptă dacă văd că ești serios în tot ceea ce faci, ești harnic și muncești și te implici întotdeauna cu toată ființa ta”, spune Mirela Șuta.

Însă, așa cum se întâmplă de obicei în cazul românilor care merg să muncească în străinătate, începuturile nu au fost deloc ușoare. Proaspăt absolventă de Medicină, Mirela Șuta nu a disperat și nu a ezitat să o ia de jos. Așa a ajuns mai întâi să spele vase într-un local, apoi să lucreze pe un șantier, cot la cot cu bărbații, de dimineața până seara.

A fost o muncă istovitoare, în special pentru o femeie, însă românca nu s-a plâns și a muncit pentru a-și făuri un viitor. A avut și șansa de partea sa, pentru că fratele ei se afla deja de un an în Portugalia și era mai familiarizat cu noua realitate. De altfel, cei doi și-au deschis după mai puțin de un an propria afacere în Portugalia, în domeniul construcțiilor. Asta după ce au reușit să adune niște bani și-au pus economiile la bătaie mizând totul pe această afacere. Și au tras lozul câștigător. Cu timpul, afacerea lor a crescut și a crescut tot mai mult, până când Mirela Șuta și-a deschis și alte afaceri.

Afacerea care a făcut-o celebră



Însă dintre toate investițiile, una a făcut-o celebră și a ajutat-o să devină unul dintre cei mai respectabili oameni de afaceri din Portugalia. Practic, cea mai de succes dintre ele s-a dovedit a fi în industria de cosmetice.

Însă și aici a avut o creștere exponențială, după ce a semnat un contract şi a devenit distribuitorul oficial al produselor Gerovital în Portugalia. Ulterior, Mirela Șuta și-a deschis o clinică de tratamente de înfrumuseţare şi de remodelare corporală după protocoalele Anei Aslan, iar în câțiva ani s-a extins și a ajuns acum să aibă o întreagă reţea. Iar dacă începuturile afacerilor sale în acest domeniu au fost strâns legate de brandul Gerovital, lucrurile s-au schimbat curând, când Mirela Șuta a decis să parieze pe propriul brand în domeniul cosmeticii. Pentru asta, ea a creat de la zero brandul Suta, bazat pe spirulină, iar succesul nu a întârziat.

„Mă axez acum complet complet pe brandul nostru, pe care l-am pus pe piaţă circa doi ani înainte de pandemie. A durat ceva până când am reușit să ne poziționăm pe piață, iar acum am ajuns în situația în care scot un produs la în trei luni pe piață”, spune Mirela Șuta.

Curând noul ei brand a cucerit întreaga Portugalie, apoi a ajuns să cucerească vestul Europei. Și nu se va opri aici, deși spune că nu se va grăbi. Totuși, deocamdată, ea nu pare tentată să se extindă în România și spune că produsele ei pot fi achiziționate online, chiar și din țară.

Mirela Șuta nu se grăbește însă să-și extindă afacerea și în România din cauza birocrației de aici. Birocrația și lipsa predictibilității o fac să nu se expună, cel puțin deocamdată, în mediul business din țara sa de origine.

Deranjată de birocrația din România



„Îmi iubesc mult patria, România, dar nu mă voi grăbi să-mi extind afacerea aici. Din păcate, pentru un om de afaceri care vrea să fie corect, birocrația de aici e sufocantă. România este un adevărat paradis fiscal, dar nu oricine reuşeşte să treacă peste haosul ei legislativ. Birocrația, plus faptul că azi există o lege, iar până mâine se schimbă totul nu oferă deloc predictibilitate.

Nu spun că în România nu se pot face bani, nu spun că nu există suficienți oameni de afaceri serioși și care prosperă aici. Pentru cei care au răbdare, pentru cei cu nervii tari care suportă să treacă prin haosul din mediul business românesc se poate spune că merită să intre pe piața românească. În ce mă privește, acum nu intenționez să fac asta“, explică Mirela Șuta.

Ajunsă între timp cea mai bogată femeie de afaceri din Portugalia și unul dintre cei mai de succes oameni din mediul business, Mirela Șuta nu uită însă de unde a plecat. Anual vine de mai multe ori în România, unde își vizitează mama și rudele, iar o parte din inima sa a rămas aici, în timp ce cealaltă parte a luat-o cu ea și a oferit-o Portugaliei. De altfel, în Portugalia s-a stabilit și și-a întemeiat o familie și tot acolo se vede trăind până la bătrâneți, cu mențiunea că mereu, zi de zi, rămâne conectată și la realitățile din patria natală și mereu cu gândul la ea.