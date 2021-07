Poliția ”submarină”. Cum au ajuns polițiștii dintr-o comună, ”băgați” la subsolul primăriei, să lucreze cu apa până la genunchi VIDEO

Polițiștii de la postul comunei Coltău din Maramureș sunt dotați cu ”ștrand” la birou. La fiecare ploaie, sediul le este inundată. Nici sătenii care au diverse probleme de rezolvat la poliție nu vor să mai intre în postul plin cu apă.

Postul de poliție din comuna maramureșană Coltău, localitate cu 2.200 de locuitori, aflată la 11 kilometri de Baia Mare, se află într-un garaj de la subsolul clădirii Primăriei. Însă nu acest aspect îi nemulțumește pe cei trei polițiști de acolo, ci faptul că sunt nevoiți să stea la birou, cu picioarele în apă, ori de câte ori plouă. Sindicatul Polițiștilor Europol a semnalat această problemă și a postat pe pagina de Facebook un filmuleț cu apa din sediul postului rural.

”Ambianță de ștrand în Postul de Poliție Coltău din Maramureș

La fiecare ploaie mai puternică, polițiștii Postului de Poliție Coltău sunt nevoiți să găsească metode inovative de a scoate apa care se strânge. Nu contează că se creează igrasie și mucegai, iar munca într-un astfel de mediu poate produce grave consecințe asupra sănătății, veți spune că am depus un jurământ și că ne-am asumat să ne "sacrificăm" pentru țară și popor.

Ei bine, colegii noștri nu au crezut vreodată că vor ajunge să lucreze într-un post de poliție improvizat în garajul de la subsolul primăriei și nici că vor trebui să stea la birou cu picioarele în apă. De altfel, colegilor le este rușine să invite persoane la audieri, pentru că s-au confruntat cu situații penibile în care oamenii au refuzat să intre în garajul plin de apă”, se arată în postarea sindicatului.

De altfel, vicepreședintele Sindicatului Europol, Ionuț Pop, a explicat pentru Ziare.Com că ”de-a lungul timpului au fost oameni care au refuzat să intre în sediul poliției Coltău pentru că, fie era baltă pe jos, fie era umezeală și miros puternic de igrasie. Mai mult, documentele din acel sediu se pot deteriora din cauza umezelii.



Cum au ajuns polițiștii în subsolul Primăriei

IPJ Maramureș nu deține un spațiu propriu în comuna Coltău, astfel că postul de poliție s-a înființat direct în subsolul Primăriei. De fapt, ”aceasta ar fi fost ”oferta” pusă la dispoziție de primar. Este o clădire nouă, care nu ar fi trebuit să aibă erori de execuție, însă apa din subsol nu are unde să se scurgă”, a explicat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, pentru Ziare.com.

Vicepreședintele Sindicatului, Ionuț Pop, spune că organizația a făcut solicitare la IPJ Maramureș și li s-a transmis că nu a fost găsit un alt spațiu unde să se desfășoare activitatea de poliție rămânând ca sindicaliștii să identifice un loc ce poate fi închiriat în acest sens.

Însă cazul de aici nu este singular. Potrivit lui Ionuț Pop, vicepreședintele Sindicatului Europol, ”sunt multe posturi de poliție care funcționează în foste sedii ale ANAF-ului, în clădiri care aparțin Bisericii, în case private închiriate. Sunt multe astfel de anomalii care, din punctul meu de vedere afectează grav activitatea colegilor noștri cât și serviciului polițienesc. Pentru că lipsa de spațiu nu îl afectează doar pe polițist ci și pe cetățean”.

Primarul din Vama Veche s-a supărat pe polițiști și i-a dat afara din sediu

În 2018, primarul din comuna Limanu, supărat că poliția și jandarmii nu au intervenit imediat la un restaurant pe care îl deține în localitatea 2 Mai, a decis să le ia forțelor de ordine sediul pe care îl pusese la dispoziție MAI-ului în urmă cu câțiva ani. El susținea că trebuie renovată clădirea și nu mai există bani pentru cheltuielile de întreținere, așa că Poliția trebuie să se mute, conform CT News.

Reprezentanții MAI au declarat la momentul respectiv că s-a intervenit în câteva minute de la primirea solicitării prin 112.

Ulterior, primarul a spus că poliția a fost evacuată pentru că trebuia să reabiliteze cladirea.

„Având în vedere faptul că în perioada imediat următoare unitatea administrativ teritorială comuna Limanu intenționează să inițieze demersuri în vederea efectuării unei expertize pentru reabilitarea imobilului construcție școală Vama Veche, din localitatea Vama Veche, str. Mihail Kogălniceanu nr. 35, spațiu în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea fără a deține forme legale asupra acesteia, vă înștiințăm pe această cale că este necesar să procedați, în termen de cinci zile, la eliberarea imobilului în cauză.

De asemenea, precizăm că la acest moment nu mai există resurse bugetare, în cadrul bugetului local al comunei Limanu pentru plata cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestui spațiu“, se arată într-o adresă a semnată de primar.

Astfel timp de mai multe zile, biroul polițiștilor a fost mașian de serviciu. Apoi primarul le-a adus un container, potrivit lui Cosmin Andreica.

Posturile de poliție cu toaleta în fundu' curții dotate cu WC-uri ecologice

Posturile de politie din mediul rural al judetului Arad vor primi toalete ecologice. Ministrului de Interne Lucian Bode spunea despre aceste posturi ca au "toaleta in fundul curtii". Noile toalete vor fi amplasate tot "in fundul curtii". Luna trecută, IPJ Arad si-a facut cunoscuta intentia de a cumpara 28 de toalete ecologice pentru unele dintre Posturile de Politie.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma în luna aprilie, că Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat, in 2021, bugetul alocat investitiilor cu 75%, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, precum si dotarea acestora, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de politie din Romania au toaleta in fundul curtii.