Bolid Porsche de 100.000 de euro avariat grav de o Dacia Papuc. Soferul a ramas fara frane si a ales sa intre in masina de lux

Un accident cu daune materiale insemnate s-a produs intr-o curba deosebit de periculoasa aflata la intrarea in orasul vasluian Husi.

Imaginile realizate la fata locului arata ca masina Porsche inmatriculata in Bucuresti a fost avariata serios in urma impactului frontal cu o Dacia Papuc "preistorica".

Accidentul s-a produs miercuri, 7 iulie, la ora 17.45, in curba cunoscuta de localnici drept Dealul Dobrinei. Masina Porsche era condusa de un barbat de 45 de ani, iar in Dacia se aflau doi barbati, de 25 si 36 de ani. Toti trei au fost raniti usor in urma impactului si au fost transportati la spital pentru ingrijiri suplimentare.

Potrivit martorilor, soferul Daciei a declarat imediat dupa producerea accidentului ca a ramas fara frane la coborare pe panta accentuata.

Ajuns intr-o curba foarte periculoasa, soferul Daciei ar fi ales sa loveasca autoturismul de lux, simtind ca este singura solutie sa nu se prabuseasca cu masina in rapa.

Autoturismul Porsche Panamera implicat in accident valoreaza 100.000 de euro.

Informatiile de la fata locului mai arata ca Dacia Papuc ramasa fara frane avea ITP-ul valabil.