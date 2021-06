Porsche ticsit cu baxuri de tigari, vanat prin padure la Maramures. Politistii de frontiera i-au spart rotile VIDEO

Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 24.430 pachete cu tigari, in valoare de 286.100 lei, anunta Politia de Frontiera.

In unul dintre cazuri, politistii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca dispozitivul anti-pneu pentru a opri un autoturism marca Porsche Cayenne, care era plin cu tigari de contrabanda.



Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava impreuna cu cei de la Sectorul PF Brodina au declansat, ieri, 10 iunie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta.

In jurul orei 05.10, politistii au identificat in trafic, pe raza localitatii Laura, judetul Suceava, un autoturism marca Porsche Cayenne, despre care se detineau date ca transporta tigari din contrabanda.

Politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a mijlocului de transport, insa soferul nu a oprit, continuandu-si deplasarea in mare viteza, fapt pentru care s-a pornit in urmarirea acestuia. Totodata, un alt echipaj, aflat pe traseul de deplasare al autoturismului urmarit, a folosit dispozitivul anti-pneu pentru oprirea masinii. Desi a intrat in plin in dispozitivul aplicat de politistii de frontiera, soferul a reusit sa vireze in curtea unui imobil, a abandonat masina si a fugit printre locuintele din apropiere.

S-au luat masuri de monitorizare a zonei, iar in interiorul autovehiculului au fost observate mai multe colete cu tigari.

Masina impreuna cu coletele cu tigari au fost transportate la sediul institutiei, unde in urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 15.440 pachete tigari, in valoare de aproximativ 181.000 lei.

Pe timpul cercetarilor s-a constatat ca numarul de inmatriculare al autoturismului este fals.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, autoturismul marca Porche Cayenne, in valoare de 62.500 lei, a fost indisponibilizat la sediul institutiei, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare, precum si in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.

Actiuni similare s-au derulat si in data de 9.06.2021, cand politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Valea Viseului si Izvoarele Sucevei au descoperit, in apropierea frontierei cu Ucraina, mai multe colete cu tigari. Acestea au fost duse la sediile sectoarelor, iar in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 8.990 de pachete cu tigari (5.990 pachete tigari la Valea Viseului si 3.000 pachete tigari la Izvoarele Sucevei) in valoare totala de 105.100 lei.

Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, efectuandu-se totodata verificari in vederea identificarii persoanelor implicate.