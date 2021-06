Un barbat care i-a cerut unei fete fotografii si inregistrari video pornografice, apoi a santajat-o a fost retinut

Un barbat de 37 de ani din judetul Botosani a fost retinut dupa ce a cerut unei fete fotografii si inregistrari video cu caracter pornografic, iar apoi a santajat-o pe aceasta, solicitandu-i in continuare astfel de imagini, in caz contrar urmand sa le divulge.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 iunie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au facut o perchezitie domiciliara, in judetul Botosani, la locuinta unui barbat, de 37 de ani, banuit de pornografie infantila si santaj.

"Din cercetari a reiesit ca barbatul ar fi contactat o minora, prin intermediul unei retele de socializare si i-ar fi solicitat fotografii si inregistrari video, in care sa fie infatisata in ipostaze cu caracter pornografic.Totodata, barbatul in cauza ar fi solicitat, in continuare, fotografii si inregistrari cu caracter pornografic, prin folosirea de amenintari cu divulgarea imaginilor", se arata in comunicat.

Sursa citata mentioneaza ca in urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru pornografie infantila si santaj, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.