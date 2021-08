Ce fac polițiștii după ce se pensionează. ”Nu știu ce pun ăștia în pensie că, după câțiva ani, cei mai mulți se curăță”

Mii de polițiști români s-au pensionat în 2021 și multe alte cereri sunt încă în avizare. Unii au hotărât să iasă din sistem pentru că, susțin ei, nu au legi predictibile care să le asigure un trai decent la bătrânețe.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spunea acum două luni că, doar în ultimii cinci ani, în jur de 30.000 de angajați au plecat din sistemul MAI. Deficitul de personal este foarte mare, iar șefii instituției spun că este nevoie acută să se facă angajări.

Polițiștii au cerut pensionarea de teamă că vor primi bani mai puțini dacă vor aștepta vârsta legală. În 2020, aproape 8.000 de angajați s-au pensionat, dublu față de ieșirile din sistem pe parcursul a doi ani, în perioada 2018-2019. Tendința se menține și anul acesta. Aproape 2.000 de polițiști au cerut deja pensioanarea.

Legea permite ca un polițist care are doar 47 de ani să iasă la pensie dacă îndeplinește condițiile de vechime în profesie. Și mulți nu mai stau pe gânduri și pleacă.

C e fac polițiștii după ce se pensionează

Colonelul de poliție în retragere Liviu Chesnoiu, unul dintre cei mai cunoscuți experți poligraf, fost şef al Laboratorului de Detecţie a Comportamentului Disimulat Constanţa din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, s-a pensionat la 55 de ani, în anul 2011. Însă nu a rămas acasă și nici nu s-a angajat, din nou, la stat.

”Eu m-am pensionat după legea lui Emil Boc, alții s-au pensionat cu o lună mai devreme pentru că au prins condiții mai bune. Eu și dacă aș fi știut treaba asta, tot nu m-aș fi pensionat cu o lună mai devreme. Pentru că e ca și cum aș fi dezertat”, a explicat Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com.

Pentru că este psiholog de profesie, colonelul a continuat munca în privat pe această linie însă, de această dată, la firma sa.

”După ce am ieșit la pensie, am predat la facultate, apoi mi-am făcut prăvălia mea. Există viață și după pensionare. Foarte mulți, am remarcat, clacau. Nu mai aveau ce să facă, nu-și mai găseau rostul și poate exagerau cu mâncatul, cu băutura, cu fumatul. După câțiva ani, îi vedeai că sunt la pământ”, a mai spus psihologul.

Unii se angajează la firme de pază, alții ca juriști la firmele prietenilor

”Ceilalți, de regulă se duc să se angajeze la diverse firme de pază și ordine. Nu-și fac ei firmele lor pentru că trebuie să ai foarte mulți bani ca să îți deschizi o prăvălie. Foarte mulți au cunoștințe, rude, prieteni, care îi mai angajează pe ici pe colo. Foarte mulți au studii juridice și își găsesc job-uri de jurist.

Cei care se duc la firme de pază și ordine au în subordine tot felul de oameni sau sunt coordonați de tot felul de oameni. Devin frustrați și își strică sănătatea. Când stai o vreme în poliție nu-ți pică bine când un șef de la o firmă privată îți strigă: ”Bă, comisare, ia adu-mi un pachet de țigări!”.

Bine, asta se întâmplă cu cei care nu au fost șefi. Dar i-am văzut și pe șefii mari care nu pot sta. Ei ies la pensie și mai devreme, pentru că au ieșit legile acelea care nu știu pentru cine au fost date. Se pensionează unii la 40-50 de ani. Păi atunci ești în plenitudinea forțelor psihice, intelectuale. Atunci ai experiență, nu pleci la 40 de ani din armată. Ei pleacă pentru că se reangajează tot la stat imediat și mai luau o căciulă de bani”, a spus criminalistul.

”Legile sunt date pentru noi, amărăștenii”

Specialistul mai spune că el îi sfătuiește pe polițiștii care ies la pensie, că dacă nu reușesc să își pună pe picioare propria afacere, mai bine să meargă la bunici sau părinți la țară, să planteze legume și copaci, să crească animale. Sau, dacă au resursele necesare, să se plimbe.

”Au venit guvernații cu niște propuneri legislative, însă nu au făcut nimic. Nu poți ca după ce te pensionezi să te reangajezi la stat și să mai iei un salariu, însă sunt excepții. Păi de ce trebuie excepții? Legea nu e pentru toată lumea? La noi, legea este o barieră pe sub care câinii trec, în fața căreia boii se opresc, iar leii o sar.

Eu îi sfătuiesc pe toți polițiștii care ies la pensie, dacă nu reușesc să își facă propria firmă, unde ei centrează, ei dau cu capul, ei marchează, să nu se ducă să se angajeze în privat pentru că jobul acesta îi stresează și se vor îmbolnăvi. Mai bine să meargă la țară, sigur au acolo o casă, un teren, de la bunici, de la părinți, să se apuce de o grădină, să cultive legume, să planteze pomi, să aibă activitate.

Speranța de viață în poliție este de aproximativ 61 de ani. Nu știu ce pun aștia în pensii de îi curăță repede. Plătește și statul mai puțin.

Polițiștii români care au muncit toata viața au pensii foarte mici. În statele civilizate, cei care se pensionează nu se mai gândesc să se reangajeze. Se plimbă prin lume își văd de sănătatea lor”, a mai spus criminalistul.

Alți polițiști se întorc la stat

În timp ce polițiștii care au fost la munca de jos o viață întreagă, își caută locuri de muncă în privat, pe bani puțini, unii dintre foștii șefi se întorc la stat tot pe funcții de șef.

Romeo Vasii, fost șef BCCO Prahova și fost șef al Poliției Municipiului Câmpina, pensionat în urmă cu cinci ani, este în prezent Șeful Poliției Locale Câmpina, conform Câmpina TV.

Viorel Dosaru a fost șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova în perioada 2012 – 2016, iar pentru o perioadă scurtă de timp a deținut și funcția de subsecretar de stat în MAI. La alegerile locale din 27 septembrie, Dosaru a candidat, alături de soția sa, Iuliana Dosaru, pe listele ALDE, ambii obțînând câte un mandat de consilier județean, conform observator PH.

Și ca ei sunt mulți alții.

Aproape 2.000 de polițiști au cerut pensionarea în 2021

De la începutul anului și până la 31.07.2021 au ieșit la pensie nu mai puțin de 1857 polițiști, din care 1793 polițiști pentru limită de vârstă și 64 polițiști pentru pensie anticipată parțială. În perioada similară a anului trecut se pesionaseră un număr de 2196 de polițisti până la data de 31.07.2021 și peste 3300 până la sfârșitul anului, se arată într-un raport al poliției, citat de Sindicatul Europol.

Avem aceleași două motive care stau la baza pensionării. Aproximativ 99% din polițiști s-au pensionat la termen. Restul s-au pensionat anticipat, asta înseamnă că au fost declarați inapți medical. Adică nu-și mai pot exercita serviciul. Sunt însă mulți polițiști care au depășit cu mult termenul de ieșire la pensie. Au mai rămas în sistem.