Forte proaspete pentru DNA: 90 de politisti judiciari si 50 de posturi de personal auxiliar. Anuntul ministrului Stelian Ion

Ministrul Stelian Ion a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat un proiect de hotarare prin care va fi suplimentat numarul de posturi pentru DNA. Vor fi 90 de politisti la Politia Judiciara in urmatorii doi ani si 50 de posturi in plus de personal auxilliar.

Ministrul Justitiei a adaugat ca este in curs de avizare si un proiect de hotarare prin care va fi suplimentat numarul de posturi la DIICOT si anume 50 de politisti in cadrul politiei judiciare.

"Am si eu pentru justitie o veste buna astazi, mai ales pentru lupta impotriva coruptie. Guvernul a adoptat astazi un proiect de hotarare prin care s-a suplimentat numarul maxim de posturi pentru DNA. Este vorba de 90 de posturi de politie si de politie judiciara si de inca 50 de posturi de personal auxiliar.

Este foarte importanta aceasta decizie a Guvernului. E clar ca Guvernul isi respecta obiectivele asumate prin programul de guvernare. Avem o strategie a sistemului de justitie care si ea e pusa in aplicare. In prima faza, vor fi alocati 30 de politisti de politiei judiciara in 2021, apoi, in urmatorii 2 ani, cate 30 de politisti si politisti de politie judiciara, ofiteri si agenti in fiecare an.

A fost solicitata aceasta hotarare de Guvern inclusiv de conducerea actuala a DNA. Un numar de 50 de politisti de politie judiciara va fi alocat pentru DIICOT. E un alt proiect care este in procedura de avizare", a afirmat Stelian Ion, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.