Politisti acuzati ca au incercat sa musamalizeze cazul unui ofiter care a condus baut si a fost implicat intr-un accident VIDEO

Mai multi politisti din Lugoj, judetul Timis, sunt acuzati ca au incercat sa musamalizeze cazul unui coleg de-al lor, prins baut la volan la inceputul lunii iulie 2021.

Tamponarea in care a fost implicat ofiterul a avut loc in 3 iulie, la ora 22.10, pe splaiul 1 Decembrie 1918 din Lugoj. Oamenii legii au fost sesizati atunci prin 112 si au mers la fata locului.

"In urma verificarilor efectuate a reiesit faptul ca autoturismul condus de un barbat in varsta de 41 (de ani - n.r.) a intrat in coliziune cu autoturismul aflat in fata sa, condus de un barbat in varsta de 30 de ani, ulterior acesta intrand in coliziune cu autoturismul aflat in fata sa, condus de un barbat in varsta de 38 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea barbatului in varsta de 41 de ani. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", transmiteau reprezentantii IPJ Timis in ziua accidentului.

Dupa incident, politistii transmiteau ca politistul implicat in accident a stat la fata locului pana la sosirea ambulantei, dar pentru a evita ca situatia sa degenereze s-a deplasat la unitatea de politie. Iar conducatorii auto ar fi fost testati cu etilotestul si nimeni nu a fugit de la fata locului.

Potrivit tion.ro, in urma cercetarilor s-a confirmat ca politistul era baut, iar politistii care au intervenit sunt suspectati ca au incercat sa musamalizeze cazul.

"Cu privire la evenimentul rutier petrecut in data de 3 iulie 2021 in Lugoj, in care un ofiter de politie a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu o victima, va comunicam faptul ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Precizam faptul ca au fost testati la sediul politiei toti conducatorii auto, rezultand o valoare de 0,19 mg/l in cazul ofiterului de politie, acestuia fiindu-i retinut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile, totodata a fost condus si la o unitate spitaliceasca pentru a-i fi prelevate doua probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei", transmit, luni, oamenii legii", a transmis IPJ Timis pentru tion.ro.

In plus, IPJ Timis face cercetari "cu privire la comportamentul ofiterului, cat si cu privire la modul de actiune al politistilor care au intervenit la eveniment". De asemenea, politistul este acuzat acum si de parasirea locului accidentului.