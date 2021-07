O politista de la DGA s-a sinucis miercuri dimineata, aruncandu-se de la etajul 9 al blocului in care locuia. Femeia ar fi lasat un bilet de adio pe masa. Nu se stie ce ar fi impins-o sa faca acest gest, insa colegii au numai cuvinte de lauda despre ea.

"Este un foarte bun, teribil de smart, isi facea treaba impecabil. Nu lucra la dosare penale, insa avea munca de birou", au precizat sursele Ziare.com.

Politia investigheaza cazul si cel mai probabil vor incepe audieri. Femeia nu are sot si nici copii.

Pentru a le face viata usoara anchetatorilor, politista a lasat si un bilet de adio, conform unor surse citate de Antena 3.



Pe masa din sufragerie, politistii au gasit un bilet de adio pe cinci pagini, in care si-a cerut iertare de la fratele sau, plecat in strainatate, dar si de la mama sa, aflata in Republica Moldova.

Inainte de a-si pune capat zilelor, politista a lasat usa de la intrare deschisa, tocmai pentru a nu fi sparta. De asemenea, in casa era curatenie.

"In aceasta dimineata (n.r. - miercuri, 7 iulie), prin apel 112 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada din Sectorul 3 se afla decedata o femeie, posibil precipitata de la mare inaltime", anunta Politia Capitalei.

Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri - Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.

Trupul neinsufletit a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.