Un fost politist condamnat pentru trafic de droguri, declarat nevinovat la 14 ani de la ispasirea pedepsei. A facut patru ani de inchisoare degeaba

Fostul politist a fost arestat in 2003 si eliberat in 2007 FOTO Politia Romana

Ioan Tau (77 de ani), un fost politist din Cluj, acuzat de implicare intr-una dintre cele mai mari retele de trafic de droguri din anii 2000 si condamnat definitiv la opt ani de inchisoare, a fost declarat nevinovat dupa rejudecarea cazului ca urmare a unei hotarari CEDO.

Sentinta spectaculoasa a Tribunalului Bucuresti, care a dispus in 30 iunie 2021, achitarea unui fost politist din Cluj, acuzat de complicitate la trafic international de droguri.

Ads

Concret, fostul politist Ioan Tau a fost arestat in 2003 in dosarul celei mai importante retele de trafic de droguri de la acel moment. Reteaua era coordonata de Torino Sfarlea, era supranumita "Cartelul de la Cluj" si avea ramificatii in Afganistan, Turcia sau Italia, Germania si Olanda.

In urma procesului, Ioan Tau a primit in prima instanta o pedeapsa de 16 ani de inchisoare. In recurs, pedeapsa a fost redusa la opt ani de inchisoare, Ioan Tau fiind eliberat conditionat in iulie 2007, dupa patru ani de detentie.

Verdict favorabil la CEDO

Ioan Tau a dat in judecata Romania la CEDO, reclamand ca nu a avut parte de un proces echitabil. In 2019, CEDO i-a dat dreptate lui Tau, hotarand ca fostul politist nu a avut parte de un process echitabil.

"Condamnarea reclamantului s-a bazat pe marturiile reprezentantului sub acoperire I.I. In acest sens, Curtea noteaza ca I.I a facut declaratii care il incrimineaza pe reclamant numai la etapa pre-proces. La audierea sa in fata primei instante, s-a referit doar la activitatea infractionala efectuata de ceilalti acuzati. Desi nu a facut nicio declaratie cu privire la implicarea reclamantului in traficul de drogrui, nici judecatorul, nici procurorul nu i-au adresat intrebari suplimentare pentru a clarifica rolul judecat de reclamant in infractiuni. Nu exista nicio dovada la dosar ca a fost audiata din nou in fasa instantei de apel.

In plus, contrar afirmatiilor Guvernului, marturiile martorilor F.D. si I.I. nu au fost sustinute de dovezi concrete. Nici autoritatile de investigare, nici in instantele nu se refereau la medicamente gasite la domiciliul reclamantului, unde se presupunea ca reclamantul si-a desfasurat activitatea ilegala de depozitare si ambalare a drogurilor. In acest sens, Curtea noteaza ca autoritatile interne nu au facut referire la nicio cautare la domiciliul solicitantului", se arata in hotararea CEDO.

Dupa pronuntarea verdictului de la CEDO, casa de avocatura Chirita si asociatii, care l-a reprezentat pe Tau arata ca "niciuna dintre probele incriminatorii nu a fost administrata in fata instantei". "Curtea a constat ca statul roman nu a depus eforturi suficiente pentru a asigura audierea martorului acuzarii, ca nu a facut niciun efort pentru a explica diferentele dintre declaratiile agentului sub acoperire si ca nu a compensat in niciun fel imposibilitatea dlui. Tau de a se apara fata de declaratiile din faza de urmarire penala", transmitea casa de avocatura.

Ads

Procesul, reluat dupa decizia CEDO

In urma hotararii CEDO, Ioan Tau a depus o cerere de revizuire a sentintei. Solicitarea i-a fost admisa, dispunandu-se rejudecarea cazului. In urma rejudecarii, Tribunalul Bucuresti l-a declarat nevinovat pe Ioan Tau.

Coroborand probele administrate in faza de urmarire penala si in cursul cercetarii judecatoresti, in actualul ciclu procesual, cu privire la faptele retinute prin rechizitoriu in sarcina inculpatului Tau Ioan, tribunalul retine ca acestea nu dovedesc, dincolo de orice indoiala rezonabila, savarsirea de catre inculpat a infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa in judecata", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti.

Judecatorul a aratat ca singurele probe impotriva lui Tau au fost: declaratia unui co-inculpat din dosar, care nu a mai putut fi reaudiat la rejudecare, martorul F.D. (reaudiat in 28 octombrie 2020) si martorul cu identitate protejata I.I. (reaudiat in 17 februarie 2021).

"In declaratia data in cursul cercetarii judecatoresti, la termenul din data de 28.10.2020, martorul F.D. a reiterat faptul ca nu l-a vazut niciodata pe inculpatul Tau Ioan ambaland droguri, mentionand ca tot ceea ce a declarat cu privire la implicarea inculpatului in activitatile de trafic de droguri cunoaste de la B.B. (co-inculpat in dosar).

Ads

Achitare dupa rejudecare

De asemenea, martorul a precizat ca a efectuat mai multe transporturi cu B.B. din Germania, iar cu ocazia unuia dintre aceste transporturi a adus folie si ambalaj pe care le-a predat la casa inculpatului Tau Ioan, impreuna cu un aparat de sigilat folie, folia fiind cumparata de B.B. din Germania pentru a o folosi la fabrica de produse farmaceutice pe care o avea. Martorul a aratat ca numitul B.B. i-a povestit ca folia si aparatul au fost folosite pentru ambalarea drogurilor", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti.

Potrivit documentului, martorul cu identitate protejata a declarat la rejudecarea dosarului ca "il cunoaste pe inculpatul Tau Ioan, nu isi aminteste nimic concret despre implicarea acestuia in presupusa activitate infractionala de care este acuzat, insa sustine in integralitate declaratiile pe care le-a dat in faza de urmarire penala si in fata instantei de judecata in primul ciclu procesual".

"De asemenea, martorul a aratat ca B.B. si inculpatul Tau Ioan erau o echipa si se ocupau impreuna de trafic de droguri, insa nu a putut preciza care era rolul inculpatului Tau in circuitul acestor droguri sau daca inculpatul se ocupa de ambalarea drogurilor", se mai mentioneaza in sentinta.

Ads

In hotararea de achitare, care nu este definitiva, tribunalul a aratat ca declaratiile coinculpatului B.B., care nu a mai putut fi audiat, "nu se coroboreaza cu elementele de fapt ce rezulta din celelalte mijloace de proba administrate", declaratiile martorului F.D. sunt contradcitorii, iar martorul cu identitate protejata "a facut trimitere permanent la declaratia data in faza de urmarire penala, precizand ca nu isi aminteste nimic concret despre implicarea inculpatului Tau Ioan in presupusa activitate infractionala de care este acuzat".

"In consecinta, tribunalul constata ca mijloacele de proba administrate in cauza de fata nu sunt apte sa inlature prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza inculpatul, din cuprinsul acestora nereiesind elemente de fapt care sa dovedeasca savarsirea de catre inculpat a infractiunilor", se mai arata in sentinta Tribunalului Bucuresti.

Reteaua "Torino"

In 2003, cand Ioan Tau a fost arestat si trimis in judecata, procurorii DIICOT au destructurat cea mai mare retea de trafic de droguri cunoscuta la acea vreme in Romania. Potrivit presei vremii, seful gruparii era Sfarlea Torino Vladimir, din Cluj-Napoca. Acesta si-a inceput activitatea ca simplu caraus, pe ruta Bucuresti-Timisoara, lucrand pentru un vechi coleg de celula, Ionel Pusztai, arestat in Germania.

Ads

Pe masura ce castigurile cresteau, Torino a pus pe picioare o retea proprie, prin care livra droguri in Olanda, Germania, Marea Britanie, Italia sau Ungaria. In urma cu doi ani, cativa complici ai sai au fost capturati (Ludusan Lucian, prins in Austria cu 70 kilograme de heroina, si italianul Tincati Fabrizio, care avea in masina sa 70 kilograme de heroina).

Una dintre ultimele interceptari ale politistilor antidrog a avut loc in judetul Constanta, cand intr-un TIR au fost gasite 173 kilograme de heroina.