Politistul erou de la Iasi care a salvat viata soferitei ce a plonjat cu masina in lac, premiat si felicitat de autoritati

Politistul Cristian Neculau, cel care a sarit in lacul Ciric, sambata, 26 iunie, pentru a-i salva viata unei pictoritei aflata sub influenta alcoolului ce a ajuns cu masina in apa, va fi premiat cu 1.000 de euro de un dealer auto local.

"Felicitari Politistului care a salvat o viata . Firma Sandra Trading doreste sa-l premieze pe salvator cu 1000 Euro . Il invitam la sediul firmei noastre marti 29 iunie intre orele 12-17 . Bravo!!! ", este mesajul postat pe Facebook.

Primarul Mihai Chirica l-a felicitat pe politist.

"Il felicit pe politistul local pentru curajul si promptitudinea cu care a reactionat, salvand astfel un seaman! Cu astfel de oameni adevarati Politia Locala Iasi isi va dobandi prestigiul si respectul pe care ni le dorim cu totii", a transmis primarul Mihai Chirica.