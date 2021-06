Politia din Romania, a doua cea mai corupta din Uniunea Europeana. 1 din 5 romani, nevoiti sa ofere mita STUDIU

Politia din Romania ocupa locul doi privind mita si coruptia in perceptia oamenilor, in UE, la egalitate cu Croatia, fruntasa fiind Bulgaria, potrivit studiului Transparency International, finatat de Uniunea Europeana.

Cele 40.600 de persoane care au raspuns sondajului, in intervalul octombrie-decembrie 2020, au vorbit inclusiv de experientele lor cu autoritatile. 4.000 de romani au participat la sondajul privind mita in anul 2020. Potrivit raspunsurilor acestora, un roman din cinci a fost nevoit sa ofere mita, predominant in spitale, scoli, pentru eliberarea documentelor sau politiei.

Procentul este de trei ori mai mare decat media europeana. 7% dintre romani au spus ca au mituit pe cineva din Politie in 2020, numarul acestora fiind dublu fata de media europeana. In plus, 24% dintre romani considera ca politia este direct implicata in coruptie.

Topul tarilor fruntase privind mituirea politiei

1. Bulgaria (15%)

2. Romania (7%)

3. Croatia (7%)

La polul opus se situeaza:

1. Franta (3%)

2. Grecia, Germania (2%)

3. Olanda (1%)