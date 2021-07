Fostul sef al Politiei Rutiere Cluj, Sorin Rus, critica faptul ca Politia Locala, aflata in subordinea Primariei, dispune de imbracaminte similara cu politistii de la Ministerul Afacerilor Interne, dar pun amenzi pe parbriz.

"Trebuie sa fie mai multa politie nationala in strada. Nu politie locala. Este jenant sa vezi un politist local ca pune citatii imbracat (ca un politist), cu pistol, baston si caciula, celor care au parcat neregulamentar. In Italia sunt cei care raspund de parcometre, care fac asta. Nu poti sa scrii Politie pe asa ceva", a spus Rus, potrivit presei locale.

"Am avut o discutie cu unul si i-am spus de o speta si a zis ca trebuie sa cheme pe altcineva. Si au chemat pe altcineva de la Politia Rutiera. In anii 2004 eram pentru Politie locala normala. Asa cum e in Italia, Germania etc. Sa fie Politie locala, politisti, ca si cei de la MAI. Eu cred ca acum se cheltuie resurse inutile. Daca asta e politica administratiei locale, asa sa fie, dar e inacceptabil sa apelezi la un politist local si el sa spuna ca nu stie, sa cheme pe altii... Pai sa nu scrie Politie pe ei? Daca e asa sa scrie "Parking", a completat Rus.