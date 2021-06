Patru containere cu busteni, blocate de politisti in Portul Constanta. Lemnul urma sa ajunga in Pakistan

Politistii de frontiera au descoperit miercuri, in Portul Constanta Sud Agigea, patru containere de busteni care urmau sa fie exportate in Pakistan de o firma din Prahova, iar in acte era trecut cherestea de molid.



Purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, Petrisor Irimia, a declarat ca este vorba de o cantitate de 160 de metri cubi.

"Ati asistat astazi la deschiderea a patru containere cu material lemnos, o echipa comuna formata din politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, precum si politisti din cadrul Serviciului Transporturi Maritime, precum si lucratori vamali din cadrul Biroului Constanta Sud - Agigea.

Aceste containere sunt pregatite pentru export de o firma de pe raza judetului Prahova, avand ca destinatie Pakistan. Cantitatea intreaga de material lemnos este de aproximativ 160 de metri cubi. Verificarile sunt in plina desfasurare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta", a afirmat purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta.

El a precizat ca in acte era trecut cherestea de molid.