Un studiu al Transparency International conform caruia politia din Romania ocupa locul al doilea in UE privind coruptia, a adus din nou in prim plan un fenomen vechi in tara noastra, in care oamenii legii ajung sa fie prieteni cu infractorii si chiar sa ii apere pe acestia, in detrimentul oamenilor cinstiti.



Cazuri celebre de politisti care si-au ratat cariera crezand in infractori mai degraba decat in oamenii cinstiti, ne fac sa credem ca nu ne mai apara nimeni, insa sunt voci care inca spun ca "nu exista padure fara uscaturi" si ca acestea sunt doar cazuri izolate.

"De ce este atat de interlop Mararu, pentru ca dadea bani la oameni, ca lua camata?"

Desi s-a petrecut in urma cu mai bine de 10 ani, cazul comisarului-sef Aurelian Soric a ramas intiparit in memoria multora. Declaratiile referitoare scandalul de la Piatra Neamt cand un interlop celebru a fost lichidat de un rival, i-au distrus cariera si a zguduit din temelii Politia Romana.

"De ce este atat de interlop Mararu? De ce, pentru ca dadea bani la oameni, ca lua camata? Cati nu dau bani? Sunt procurori care dau bani cu camata. Si va dau un exemplu: procurorul militar, fostul sef al Parchetului de la Iasi, Badita Alexa, Dumnezeu sa-l ierte... Si care e problema? De asta e interlop, ca dadea bani cu camata? Eu cred ca se prezinta situatia intr-un mod total eronat" spunea fostul comisar sef Aurelian Vasea Soric in fata presei, imediat dupa ce Gheorghita Mararu a fost impuscat mortal de rivalul sau Cristian Chilat, conform Adevarul.ro.

Aceasta afirmatie, dar si faptul ca acesta isi cumparase casa langa interlopul Mararu, a dus la destituirea sa din functie iar, odata cu el au cazut si alte capete de la varful politiei. Ulterior pierderii locului de munca, Soric a incercat de mai multe ori sa intre in avocatura, dar fara succes.

Anul trecut, acesta a fost implicat intr-un nou scandal, de aceasta data fiind acuzat ca a agresat un minor care se certase cu fiul sau.

Utu Rohozneanu, avertizat de politie la perchezitii

Un alt caz extrem de mediatizat in anul 2009 este povestea politistului care il informa pe interlopul Utu Rohozeanu ca vine sa il prinda.

Claudiu Leontin Oana, politist de meserie, se pare ca era trecut pe "statul de plata" al "Imparatului". Mascatul, angajat in cadrul DPIR din IPJ Arad, a fost cel care, indirect, l-a informat pe Utu ca va avea loc o descindere si ca el este luat in vizor de anchetatori, scrie Adevarul.

Interlopii lui Utu Rohozneanu formau cel mai temut grup infractional din Arad de la Revolutie incoace. Timp de ani buni, in Arad, interlopii lui Rohozneanu, zis si "Imparatul", au detinut suprematia. Situatia insa s-a schimbat iar Parchetul a facut curatenie imediat dupa ce au inceput eliminarile adversarilor, iar disputele cu cutite, sabii si pistoale, pentru suprematia jocului alba-neagra, s-au facut in plina strada. Au fost saltati la inceputul anului 2009, insa pana atunci au reusit sa instaureze o adevarata teroare in lupta lor pentru afirmare.

Politisti din Cluj suspectati de "cumetrii" dubioase cu interlopii

Anul trecut, politisti cu functii mari in judetul Cluj sunt suspectati ca au legaturi de prietenie si chiar de colaborare cu interlopii locali, unii dintre acestia din urma fiind chiar cunoscuti drept traficanti de droguri.

Chiar seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj, Mircea Rus, este cunoscut pentru implicare in afaceri dubioase si pentru "cumetrii" cu persoane din zona interlopa, scrie Romania libera.

Se pare ca Mircea Rus a intrat in legatura cu lumea interlopa a Clujului la inceputul anilor 2000, pe vremea cand lucra ca simplu ofiter de politie judiciara in cadrul IPJ Cluj. Cei care initial i-au fost, cel mai probabil, informatori, i-au devenit treptat protejati si parteneri de afaceri. Tot treptat, Rus a devenit, in anul 2006, sef al Servicului de Investigatii Criminale din politia clujeana

Protectia asigurata de fostul sef al Serviciului de Investigatii criminale, actual sef al IPJ Cluj, s-ar putea traduce prin vicierea procesului de cercetare penala a infractiunilor comise de prietenii sai interlopi, demersuri in urma carora acestia fie scapa neatinsi de bratul legii, fie se aleg cu pedepse mult mai mici.

Cazul Caracal si legaturile politiei cu interlopii

Un alt caz care a cutremurat o tara intreaga si a scos la iveala legaturile dintre anchetatori si interlopi a fost rapirea si uciderea celor doua adolescente, la Caracal, in 2019.

In operatiunea de cautare a Alexandrei Macesanu, politistii din Caracal au apelat la serviciile unor interlopi locali. Desi de regula informatorii dau ponturi Politiei, iar oamenii legii decid, in cazul Alexandrei, ar fi fost exact invers.

In incercarea de a o gasi pe Alexandra, comisarul sef Nicolae Alexe, numarul unu pe operatiuni in Politia Olt si cel care a coordonat actiunea de la Caracal, a apelat la Remus Radoi, zis Codita.

Afaceristul a trimis insa Politia pe doua piste false, la adrese ale rivalilor din clanul Oaca, in seara in care copila a fost rapita, iar fiecare minut conta.

Nuredin Beinur coordona politia din Mangalia



In 2010, subcomisar Gabriela Iacob, sef al Serviciului Rutier din Politia Mangalia, si comisarul sef Cristinel Nitoi, loctiitor al sefului Politiei Neptun, erau anchetati de Parchetul General pentru legaturi cu o grupare de crima organizata. Cei doi ofiteri au fost acuzati ca ii ajutau pe membrii retelei interlope conduse de interlopul constantean Nuredin Beinur. Si in acest caz a fost identificata o lupta intre clanurile de interlopi, scrie Romania Libera.

Politistii, informatorii interlopului Sile Pietroi

In anul 2008, Politia Romana a fost zguduita de un scandal urias, dupa ce a iesit la iveala faptul ca inalti ofiteri ai Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, aflati sub conducerea celebrului general Mihai Pitulescu, aveau legaturi stranse cu temuta retea de interlopi condusa de Sile Pietroi.

Informatorii ii spuneau interlopului cand descindeau la locuinta sa, astfel acesta avea timp sa fuga.

Totul a fost descoperit dupa arestarea membrilor unui clan rival. Politia era pregatita si pentru arestarea membrilor clanului lui Sile Pietroi. Spre stupoarea anchetatorilor, s-a constatat ca existau scurgeri de informatii care le permiteau interlopilor sa se puna la adapost ori de cate ori politistii incercau sa ii captureze.

Un politist de la Crima Organizata, cartita interlopilor



Sub pretextul ca lucra ca bodyguard in timpul liber, le-ar fi oferit informatii din anchete traficantilor de droguri din Capitala.

Veniturile mari si masinile de lux cu care se plimba le-au trezit suspiciuni superiorilor. Acestia banuiesc ca ofiterul ar fi intervenit chiar si intr-un scandal recent din cartierul Tei Toboc, intre doi interlopi, porecliti Joe si Bebino: unul dintre ei a fost mutilat cu o sabie.

Cu o vechime de peste 15 ani in cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate din Politia Romana, Robert Cristian Badea ar fi trebuit sa se ocupe exclusiv de prinderea traficantilor de droguri.

Insa el s-ar fi imprietenit cu membrii clanurilor interlope din Romania, chiar in timp ce erau anchetati si a inceput sa lucreze ca bodyguard in cluburile in care suspectau politistii ca actionau unii dealeri de droguri. Facea parte dintr-o grupare de crima organizata condusa de Rudolf Costea si Sergiu Spoitoru, acuza reprezentantii MAI, potrivit ProTV.

De ce iau politistii mita: "Noi avem spaga in ADN"

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat zilele trecute pentru Ziare.com, de ce politistii dar si alti angajati ai statului care trebuie sa aiba de fapt grija de noi, iau mita fara sa clipeasca.

"Nu stiu daca se va schimba vreodata chestia asta cu spaga. Noi avem in ADN chestia asta, in grupa sanguina. Suntem o tara foarte corupta", a explicat colonelul (r) Chesnoiu.

Tot Liviu Chesnoiu preciza intr-un interviu pentru Ziare.com, ca noi inca suntem sub efectul comunismului si ca trebuie sa treaca trei generatii pentru a se schimba mentalitatea oamenilor.

Peste 100 de politisti suspecti de coruptie, in raportul DGA din 2020



Directia Generala Anticoruptie (DGA) preciza, in bilantul activitatii din 2020, ca 176 lucratori MAI au primit calitatea de suspect (112 pentru infractiuni de coruptie si 64 pentru alte fapte). De asemenea, alte 904 persoane au dobandit aceeasi calitate procesuala (528 suspecti pentru infractiuni de coruptie si 376 pentru alte fapte).

Totodata, 143 lucratori MAI au fost inculpati (+27%), dintre care 102 pentru infractiuni de coruptie si 41 pentru alte fapte, iar alte 655 persoane (din afara MAI) au fost cercetate in calitate de inculpat (361 pentru fapte de coruptie si 294 pentru altefapte).



Din perspectiva masurilor preventive dispuse in dosarele instrumentate de politia judiciara a DGA, au fost arestate preventiv, inclusiv masura arestului la domiciliu / resedinta, pentru 127 persoane (+28%), dintre care 38 lucratori MAI (+73%).

Cat de corupti sunt politistii

Referitor la studiul Transparency International, procentul care se refera la coruptia politistilor din Romania este de trei ori mai mare decat media europeana. 7% dintre romani au spus ca au mituit pe cineva din Politie in 2020, numarul acestora fiind dublu fata de media europeana. In plus, 24% dintre romani considera ca politia este direct implicata in coruptie.

Topul tarilor fruntase privind mituirea politiei



1. Bulgaria (15%)

2. Romania (7%)

3. Croatia (7%)

La polul opus se situeaza:



1. Franta (3%)

2. Grecia, Germania (2%)

3. Olanda (1%)

Problema coruptiei in Romania este generata de atitudinea fiecarui cetatean in parte, intrucat exista o dorinta permanenta de a eluda regulile jocului, nu de putine ori cetatenii romani oferind mita sau folosindu-se de diverse cunostinte sau prieteni care au dorit sa intre peste rand la medicul curant, sa beneficieze de un loc de parcare mai bun, pentru a-si rezolva mai repede problemele ori au cumparat ingaduinta functionarilor publici sau a politistilor pentru a nu suporta rigorile legislatiei pe care au incalcat-o, se arata intr-un material al Sindicatului din Politiei Europol.