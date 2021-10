Un șofer lăsat fără permis pentru alcoolemie a dat vina pe dezinfectantul pentru mâini. Bărbatul s-a folosit în apărarea sa de un experiment făcut de un polițist

Un șofer din Bihor amendat și lăsat fără permis pentru că a fost prins băut la volan a contestat amenda în instanță, susținând că nu a consumat alcool, de vină pentru alcoolemie fiind dezinfectantul pentru mâini.

Iulie 2021. Aflat la volanului unui Peugeot, Raul T. este oprit de un echipaj de Poliție și pus să sufle în etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul susține că nu a consumat alcool și cere să îi fie recoltate probe de sânge. În urma analizelor de laborator reiese o alcoolemie de 0,07 mg/l alcool pur în sânge.

Pentru că alcoolemia este sub limita pentru care se întocmește dosar penal, șoferul a fost sancționat cu amendă de 1.300 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o periodă de trei luni.

Și-a adus aminte că a folosit „o cantitate mare de dezinfectant”

Raul T. a contestat sancțiunea în instant cerând anularea procesului-verbal pe motiv că alcoolemia provine de la dezinfectantul pentru mâini pe care l-a folosit. În instanță, șoferul a arătat că și-a amintit că „și-a pus pe mâini o cantitate mare de dezinfectant cu conținut de alcool de 85%, imediat după ce s-a urcat în mașină, iar în momentul imediat următor, nu a apucat să facă câțiva metri la volan a fost oprit de echipajul de poliție”.

De asemenea, bărbatul a arătat că, fără să se gândească la repercusiuni, când i s-a înmânat muștiucul pe care l-a introdus în aparatul etilotest, din nou s-a dezinfectat pe mâini.

Bihoreanul a mai arătat că „din punctul său de vedere alcoolul inhalat a intrat din plămâni in sânge și acesta este motivul pentru care in urma prelevării și testării probelor biologice s-a găsit cantitatea de 0,07 mg/l in sânge”.

„Este evident că și în aerul din mașină și pe muștiuc existau vapori de alcool. Valoarea de 0,06 mg/l care a fost indicată de aparatul etilotest este rezultatul vaporilor de alcool prezenți în acel mediu închis din mașină”, a mai arătat șoferul în procesul de la Judecătoria Oradea.

A invocat experimentul făcut de un polițist

În proces, Raul T. a invocat experimentul făcut de polițistul vlogger Tavi Perțea, care a arătat într-un filmuleț de pe contul său de Youtube că după ce a dezinfectat mâinile și documentele cu spirt, aflându-se la volan, aparatul etilotest a depistat alcoolemie în aerul expirat.

„Conform experimentului făcut de polițiștii de la IPJ Bihor și prezentat în acel filmuleț de pe Youtube, în cadrul acelui experiment aparatul etilotest a înregistrat o valoare de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar după câteva momente, la repetarea operațiunii rezultatul indicat de etilotest, a fost de 0,16 mg/l alcool în aerul pur expirat. Este evident că în cazul său valoarea indicată de aparatul etilotest este rezultatul vaporilor de alcool din mediul închis din mașină și de pe mâini, ca urmare a oprațiunii de dezinfectare a mâinilor”, a arătat șoferul lăsat fără permis, în instanță.

În acțiunea din instant, șoferul a mai arătat că „folosește în mod constant apă de gură, tot timpul se clătește cu apă de gură, deoarece are o afecțiune a gingiilor”.

Sancțiunea menținută. Sentința nu este definitivă

Judecătoria Bihor a respins cererea de anulare a sancțiunii formulată de șoferul lăsat fără permis, arătând că „a da eficientă unor asemenea supoziții ar însemna ca orice utilizare a produsului comercial “spirt” (alcool etilic) să determine o stare de ebrietate pentru fiecare pacient care ar recurge la dezinfectarea unor simple răni sau simpla dezinsecție a pielii cu diverse produse dezinfectante”.

„Cât privește utilizarea apei de grupă, din probele administrate în cauză nu rezultă că petentul ar fi diagnosticat cu vreo infecție sau să fi fost infectat la momentul controlului care să determine concluzia că simpla igienizare bucală ar putea determina o penetrare a mucoasei bucale și o oarecare concentrație alcoolică în sânge”, a mai arătat judecătorul care a menținut sancțiunea.

În sentința Judecătoriei Oradea se mai arată că „experimentul polițiștilor rutieri postat pe internet la care face trimitere petentul este unul de încurajare a participanților la trafic de efectuare a probelor de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei, tocmai pentru a înlătura orice dubiu în ce privește posibilitatea unui rezultat eronat la testarea alcoolemiei doar în aerul expirat”.

„De altfel, în privința invocării dezinfectantului folosit, respectiv a apei de gură, instanța nu validează această apărare în înlăturarea caracterului contravențional al faptei, cât timp prin aceasta practic petentul își invocă propria culpă, prin aceea că nu a verificat, în prealabil, dacă folosirea unui dezinfectant cu conținut ridicat de alcool i-ar afecta posibilitatea de a conduce autovehicule.

Cât timp legiuitorul nu condiționează caracterul contravențional al faptei de sursa alcoolemiei, rezultă că atâta timp cât conducătorul auto prezintă cel mai mic grad de alcoolemie în sânge, fie el și ca urmare a utilizării unui dezinfectant sau a unei apă de gură, sunt întrunite elementele constitutive ale contravenției și determină atragerea răspunderii contravenționale”, a mai punctat judecătorul în sentință, care poate fi atacată cu apel.