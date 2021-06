Coalitia de guvernare vrea sa numeasca sefii TVR si Radio Romania in Birourile permanente reunite. PSD face scandal

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a fost suspendat miercuri, din lipsa de cvorum, fara a fi numiti directorii interimari ai TVR si Radio Romania.

Presedinta Senatului, Anca Dragu, a anuntat ca numirile vor fi facute de Birourile permanente ale Parlamentului, a anuntat News.ro.

Parlamentarii PSD au protestat fata de boicotarea sedintei de plen de catre parlamentarii coalitiei si au anuntat ca vor ataca decizia in justitie.

Anterior, parlamentarii coalitiei au participat la lucrari, dar au parasit sala de plen.

In aceste conditii, birourile permanente reunite ale Parlamentului se vor reuni joi de la 9.00 iar Ana Dragu a spus ca acolo se vor numi directorii interimari, in cazul in care un plen reunit nu are cvorumul legal de sedinta.

Miza acestpr numiri de catre Birourile permanente reunite seste legata de faptul ca hotararile Birourilor nu pot fi atacate la Curtea Constitutionala, asa cum se poate intampla cu hotararile luate in plen, ucru care s-a intamplat deja.

"Analizam foarte serios sa atacam in contencios administrativ deciziile Biroului Permanent Reunit", a anuntat liderul senatorilor PSD, Lucian Romascanu.