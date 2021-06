Cazul pictoritei din Iasi, care a vrut sa se sinucida plonjand cu masina in lacul Ciric, pare sa fie mult mai complicat. Avand in vedere situatia, ea nu trebuia retinuta, ci internata intr-o sectie de psihiatrie.

A fost eliberata, luni dupa-amiaza, fiind plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

Pe numele ei a fost insa deschis dosar pentru conducere sub influenta alcoolului sau a altor substante. Pentru astfel de abatere, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

"Ar fi trebuit internata la psihiatrie"

Primele date ale anchetei in cazul femeii duc la concluzia ca aceasta ar fi putut sa vrea sa se sinucida, mai ales ca trecuse printr-un divort.

"Daca exista tentativa de suicid, ea trebuia sa fie internata la psihiatrie sub paza. Conform legii, daca persoana reprezinta un pericol pentru sine sau pentru cei din jur, fortele de ordine care constat acest lucru intocmesc un proces verbal in baza caruia persoana este internata nevoluntar in sectia de psihiatrie.

Art 55 din legea 486 / 2002 spune ca internarea nevoluntara a unei persoane in sectia de psihiatrie se putea face si de catre reprezentanti ai Administratiei publice locale cu atributii in domeniul social medical si de ordine publica, adica politistii locali, reprezentanti ai Politiei, Jandarmeriei sau ai Pompierilor, precum si de catre procurori si instanta de judecata civila, ori de cate ori apreciaza ca starea sanatatii mintale.

Avea nenumarate variante de a se sinucide in celula, de la articole de lenjerie, pana la obiecte de mobilier, gratii, etc", a explciat pentru Ziare.com, Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului politiei Europol.

Vesta de salvare, in masina scufundata



Dupa mai multe ore de la accident, masina tinerei a fost scoasa din apa. In autoturismul Cezarei Moraru se aflau mai multe haine si cateva perechi de articole de incaltaminte. Pe scaunul din dreapta era si o vesta de salvare, care, din spusele martorilor, arata ca, in realitate, tanara ieseanca nu a vrut sa isi ia viata. De pe mal, parerile privitorilor erau impartite, conform BZI.

"Faptul ca in masina a fost gasita si o vesta de salvare, confirma faptul ca exista o tentativa de suicid, clar trebuia sa fie internata. A avut in vedere sa se sinucida, a luat vesta cu ea ca, totusi, se razgandeste pe moment, avand in vedere ca si-a ales si cea mai agresiva varinata de suicid. Si-a facut curaj prin alcool si a luat acea decizie sa arunce. Insa faptul ca i-a permis acelui politist local sa o salveze reperzinta o dovada a dubiului", a mai spus politistul Cosmin Andreica.

Avea o alcoolemie de 1.09 la mie

"Politistii au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un auto a parasit partea carosabila si a cazut in lacul Ciric. Echipajul rutier ajuns la fata locului a testat conducatoarea auto (care a fost scoasa din apa de un politist local), rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia a fost transportata la spital pentru investigatii medicale. Politistii continua cercetarile", potrivit IPJ Iasi.

Pe 27 iunie aceasta a fost retinuta pentru 24 de ore.

Luni, 28 iunie Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a dispus luarea masurii preventive de control judiciar pentru 60 de zile. Cercetarile continua.

Politistul Cristian Neculau, cel care a sarit in lacul Ciric, sambata, 26 iunie, pentru a-i salva viata unei pictoritei aflata sub influenta alcoolului ce a ajuns cu masina in apa, va fi premiat cu 1.000 de euro de un dealer auto local.