Societate suspectata ca a furnizat reactivi chimici neconformi folositi in laboratoare si spitale. Perchezitii in serie in toata tara

Reactivii chimici vizati sunt utilizati in analize de laborator, in spitale de stat si private FOTO Pixabay

19 perchezitii au avut loc joi, 8 iulie, in Bucuresti, Ilfov, Brasov si Dambovita, in cazul unei societati care a furnizat reactivi chimici neconformi unor laboratoare private si de stat.

In acest dosar se desfatoara cercetari pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau substante toxice.

Ads

"Astazi, 08.07.2021 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza 19 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Brasov si Dambovita intr-un dosar ce vizeaza savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau substante toxice", anunta Politia Capitalei.

Conform politistilor, din 2017 si pana in prezent, reprezentantii unei societati comerciale ar fi indus in eroare partenerii comerciali cu privire la calitatea produselor livrate (reactivi chimici si aparate medicale), precum si faptul ca ar detine, produce si pune in circulatie produse si substante toxice folosite in domeniul medical, fara a avea dreptul sa desfasoare astfel de activitati.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Reactivii chimici vizati sunt utilizati in analize de laborator, atat in unitati spitalicesti de stat, cat si private, existand suspiciunea ca nu indeplinesc conditiile de conformitate, in ceea ce priveste termenele de valabilitate si destinatia.

Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.