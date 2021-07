Opt hackeri care au retras ilegal doua milioane de euro din conturi au fost retinuti. Cum functiona reteaua

Zeci de perchezitii au fost facute in judetul Valcea si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de fraude informatice, acestea fiind suspectate ca au deschis peste 200 de conturi prin intermediul carora au transferat si retras doua milioane de euro care ar proveni din frauda informatica. Opt persoane au fost retinute in acest caz.



Potrivit unui comunicat al IGP, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Valcea, au facut 27 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de fraude informatice, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale si trafic de droguri de risc.

Ads

"La data de 7 iulie, politistii au descins in 27 de locatii din judetul Valcea si din Bucuresti, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in comiterea de fraude informatice, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, trafic de droguri de risc, fiind vizate 16 persoane. In cadrul aceluiasi dosar penal, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in Atena, Grecia, cu sprijinul autoritatilor elene", se arata in comunicatul IGP.

Sursa citata mentioneaza ca pana in luna iunie 2021, persoanele banuite ar fi deschis cel putin 120 de conturi bancare in Ungaria si cel putin alte 100 de conturi bancare in Spania, Polonia si alte tari, prin intermediul carora ar fi fost transferat si, ulterior, retras 2 milioane de euro care ar proveni din comiterea de infractiuni de frauda informatica.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

In urma perchezitiilor, sapte barbati si o femeie, din judetul Valcea, au fost retinuti.

Politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, peste 105.000 de euro, 20.300 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glont, supus autorizarii, 34 de fragmente vegetale si alte bunuri.

De asemenea, au fost puse in aplicare 16 mandate de aducere la sediul politiei.

Cercetarile sunt continuate de politisti si procurori.