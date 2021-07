Pedofilul care a agresat sexual o copila intr-un parc din Cluj-Napoca a fost arestat

Barbatul de 46 de ani, din Cluj-Napoca, surprins in timp ce agresa sexual o fetita de 10 ani intr-un parc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Pedofilul este recidivist, el mai fiind condamnat in 2017, la cinci ani de inchisoare pentru ca ar fi agresat sexual alte trei minore, dar eliberat conditionat pentru buna purtare.



"Barbatul in varsta de 46 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de viol si ultraj contra bunelor moravuri, a fost prezentat magistratilor din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca, fata de acesta fiind dispusa masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile", au transmis, vineri seara, reprezentantii IPJ, potrivit ziuadecluj.ro.

Barbatul a fost reclamat la Politie de o femeie, care se afla cu copilul in parc. Ea a reusit sa surprinda incidentul cu telefonul mobil si ulterior a anuntat Politia. Desi barbatul s-a facut nevazut si a incercat sa fuga, a fost prins in scurt timp si a fost retinut de politisti.

"Eram cu baietelul meu de mana, mergeam catre statia de autobuz. Am trecut pe langa parc si l-am vazut pe barbat ca ii ridica fetitei fusta. Mi s-a parut dubios, insa am trecut mai departe. Dupa cativa pasi m-am intors, sa vad ce fac, pentru ca nu mi se parea un comportament normal. In acel moment fetita, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbracata, intinsa pe spate in iarba, iar el o mangaia pe picioare si in zona intima. M-am dus langa ei si am strigat "Ce faceti acolo?". Mi-a raspuns ca face fetita pipi. Si am zis: "Pai asa face un copil pipi? Eu acum chem Politia", a povestit femeia.

Dupa apelul la 112, politistii l-au prins si l-au dus la audieri.

Barbatul este recidivist si a fost eliberat dupa ce a executat doar trei ani dintr-o pedeapsa de cinci ani. El a fost condamnat in 2017 la cinci ani de inchisoare, dupa ce a atins mai multe fetite intr-o baie. A fost insa eliberat in 2020, din Penitenciarul Bistrita.