Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu o masina de politie parcata pe spatiul verde intre doua locuri de parcare si a lansat o intrebare catre Ministerul de Interne: "Pe bune, MAI?".

Avand in vedere valul de indignare revarsat pe retelele de socializare dupa acest gest al primarului, Politia Capitalei a fost nevoita sa iasa cu precizari.

Erau in misiune

"La data de 29.06.2021, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Sectiei 12 au prins in flagrant delict, un barbat de 31 de ani, imediat ce a sustras o suma de bani din incinta unei societati comerciale din sectorul 3.

In fapt agentii de politie l-au observat pe barbat cand incerca sa paraseasca in graba zona magazinului, l-au somat, iar acesta a incercat sa fuga, fiind prins si imobilizat de politisti. Asupra sa a fost gasita o suma de bani, iar din primele date a rezultat ca ar fi fost sustrasa dintr-un vestiar al complexului comercial.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje, care au efectuat verificari - atat pentru identificarea persoanei/persoanelor vatamate, cat si pentru identificarea locului in care au fost aruncate portofelele sustrase.

(Avand in vedere faptul ca traficul auto era extrem de aglomerat la acea ora, in zona complexului comercial, una dintre autospeciale a fost lasata pe spatiul verde dintre doua locuri de parcare, pentru a nu bloca traficul pe banda 1 de deplasare.)

Ulterior, barbatul de 31 de ani a fost condus la sediul subunitatii de politie, pentru audieri, fiind si retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

Cercetarile sunt continuate de Sectia 12 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, cu barbatul in cauza sub masura controlului judiciar", a transmis Politia Capitalei.

Sindicatul Europol: "Da, pe bune!"

Si Sindicatul din Politie Europol a reactionat. Conform organizatiei sindicale, politistii au reactionat corect.

"DA, pe bune!!!

Aceasta este imaginea care l-a siderat ieri pe Primarul Sectorului 3, pe profilul de facebook al acestuia fiind creat un adevarat stabor, ca urmare a postarii pe care a facut-o, comentariile siropoase curgand cu sutele fata de neispravitii de politisti care au parcat pe spatiul verde din fata unui Mall.

In tot acest timp in care se desfasura "judecata", colegii nostri din cadrul Sectiei 12 Politie Bucuresti prindeau in flagrant delict un barbat de 31 de ani, imediat dupa ce a sustras o suma de bani din incinta unui magazin din cadrul mall-ului si care era pe cale sa fuga de la locul faptei. Dupa ce a fost somat, hotul a fost prins si imobilizat de colegii nostri, asupra acestuia fiind gasita o suma de bani, iar din primele verificari a rezultat ca aceasta ar fi fost sustrasa dintr-un vestiar al magazinului.

Astfel, cel care a furat banii, a fost condus la sediul sectiei de politie pentru audieri, unde a fost si retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, insa acum este cercetat sub masura controlului judiciar.

Cu totii stim ca in zona Mall-ului traficul este infernal si ca abia gasesti un loc de parcare, insa in cazul de fata vorbim despre o urgenta care nu suferea amanare, iar colegii nostri daca ar fi oprit pe singura banda de deplasare, ar fi blocat traficul rutier, motiv pentru care acestia nu au avut de ales si au oprit pe spatiul verde dintre doua locuri de parcare.

Ii felicitam pe colegii nostri pentru modul profesionist in care au actionat si reamintim faptul ca este vorba despre aceiasi politisti care au participat in urma cu doua zile la prinderea celor doi barbati care aveau asupra lor 322.000 euro si 45.000 de dolari americani. Nu putem spune decat sa le fie "rusine" colegilor ca au indraznit ca in doua zile consecutive sa surprinda doua infractiuni flagrante", a scris Sindicatul Europol pe pagian de Facebook.