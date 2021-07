Patru persoane ranite intr-un accident in care a fost implicata si o ambulanta

Patru persoane au fost ranite si transportate la spital, in cursul noptii de duminica spre luni, in urma unui accident produs pe DN2, in afara localitatii Sabaoani, dupa ce un tanar sofer a intrat cu masina intr-o ambulanta, care se deplasa avand in functiune semnalele luminoase si acustice, informeaza reprezentantii IPJ Neamt.

"Astazi, 5 iulie, in jurul orei 3,00, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2 - E 85, soldat cu vatamarea corporala a patru persoane. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 24 de ani, din judetul Bacau, conducea un autoturism pe DJ 208, la intersectia cu DN 2 - E85, in afara localitatii Sabaoani, a intrat in coliziune cu o ambulanta condusa de un barbat de 41 de ani, din Ion Creanga, care se deplasa avand in functiune semnalele luminoase si acustice", mentioneaza sursa citata.

In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea ambilor conducatorilor auto si a doi tineri de 20, respectiv 22 de ani, pasageri in autoturismul condus de tanarul din Bacau.

Victimele au fost preluate si transportate la spital, in vederea primirii de ingrijiri medicale.

Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.