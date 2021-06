Peste 1000 pasageri pe zi au mers cu trenul pe ruta Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana FOTO Facebook/ Catalin Drula

Media zilnica a pasagerilor trenurilor de pe ruta Gara de Nord-Otopeni este in crestere, spune ministrul Transporturilor.

Numarul pasagerilor care circula pe ruta Gara de Nord-Otopeni a ajuns la peste 1.000 de pasageri pe zi, anunta Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook.

Acesta explica si contextul in care vine cresterea. Ar fi vorba despre revenirea traficului de pasageri pe Aeroportul "Henri Coanda".

Drula aminteste avantajele optiunii de a calatori cu trenul spre Otopeni: este convenabila, ieftina, rapida si comoda, spune ministrul:



"Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana.

Si continua sa creasca, pe masura ce revenim la normalitate si oamenii afla de aceasta optiune:

1) convenabila - statia de tren este chiar la iesirea din terminalul Sosiri Internationale

2) ieftina - 4 lei/calatorie

3) rapida - 20-25 de minute

4) comoda - trenuri curate, legaturi multiple de la Gara de Nord

E o crestere semnificativa si vine in contextul unei reveniri a traficului de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda - 17000 pasageri/zi, media ultimei saptamani. Suntem inca departe de perioada ante-pandemie (38% fata de perioada similara a anului 2019)."